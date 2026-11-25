Il y a un an, Saint-Étienne vibrait pour un improbable duel de Coupe de France et l’arrivée d’un arbitre au profil atypique. Douze mois plus tard, le Chaudron a changé d’ère – mais la magie et la tension autour de la Coupe n’ont jamais vraiment quitté le Forez.

Un an plus tôt : arbitre hors normes et parfum de derby

Le 25 novembre 2025, la Coupe de France offrait au peuple vert une affiche aussi déséquilibrée qu’enivrante : l’ASSE, mastodonte alors en Ligue 2, s’apprêtait à accueillir l’US Ecotay Moingt, petit poucet régional, pour un 8e tour qui sentait bon la magie du football français. Huit divisions d’écart, un stade Geoffroy-Guichard prêt à vibrer pour ce choc des mondes et une tension singulière : celle d’un match où tout semblait écrit… sauf le scénario.

Mais ce qui captait l’attention ce soir-là, au-delà de l’écart de niveau, c’était la désignation d’un arbitre inédit : Mickaël Leleu, colosse à la stature remarquée l’été précédent au Parc des Princes, débarquait pour la première fois dans le Chaudron. À 42 ans, son histoire récente – suppléant d’un officiel lors d’un PSG-Angers – et son physique imposant faisaient autant parler que les compositions d’équipe. Leleu symbolisait cette touche d’inattendu, de nouveauté qui pimente les grandes soirées de Coupe. Pour l’ASSE, il fallait éviter la mauvaise surprise ; pour Ecotay Moingt, l’exploit relevait déjà du conte de fée.

Douze mois plus tard : nouvelle ère, même tension autour de la Coupe

Un an a passé, et le visage de l’ASSE s’est transformé. Le club, repris par Kilmer Sports Ventures, a vu ses moyens exploser : près de 60 millions d’euros investis en trois mercatos, un changement de méthode radical et des ambitions revues à la hausse. L’ère du bricolage et des petits paris semble loin ; aujourd’hui, Sainté s’installe dans une dynamique de reconstruction ambitieuse, même si la réussite sportive n’est jamais garantie par l’argent seul.

Pourtant, le parfum de la Coupe de France n’a rien perdu de sa force. Ce week-end, c’est contre Villefranche-Beaujolais que les Verts joueront leur 8e tour : nouvelle affiche, nouvel arbitre – Thomas Vincent, 26 ans, qui s’apprête à découvrir le chaudron en tant que directeur de jeu principal. Pas de star au sifflet cette fois, mais un vrai baptême du feu. Côté effectif, la coupe reste le théâtre des histoires individuelles : relance de certains remplaçants, attentes autour des recrues estivales en quête de rachat, et toujours cette pression unique qui accompagne les favoris face à des outsiders sans complexe.

En un an, le contexte a changé, la direction aussi, mais l’ADN stéphanois demeure : chaque tour de Coupe est vécu comme une promesse… ou une menace. Le Chaudron, lui, n’oublie jamais les soirées où tout peut basculer – arbitre atypique ou pas, millions ou pas. La magie du foot, à Saint-Étienne, c’est qu’elle ne se laisse jamais vraiment acheter.