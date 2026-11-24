Pointé du doigt par les supporters de l’ASSE après sa piètre prestation en Coupe de France, Joshua Duffus (21 ans) pourrait de nouveau être titularisé par Ian Cathro.

La Coupe de France pourrait offrir une nouvelle chance à Joshua Duffus à l’ASSE. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Brighton peine à convaincre sous le maillot stéphanois. Ses différentes apparitions n’ont pas toujours été convaincantes et sa dernière titularisation n’a rien arrangé.

Cathro pourrait lui offrir une nouvelle chance à Duffus

Aligné au coup d’envoi contre Rumilly-Vallières (2-1), au tour précédent, Duffus (21 ans) est passé à côté de son match. Sa prestation a particulièrement agacé une partie des supporters de l’ASSE. Interrogés par But!, ces derniers l’ont même désigné comme la plus grande déception de la rencontre.

Mais le joueur n’aurait pas dit son dernier mot. Selon Peuple Vert, Ian Cathro pourrait profiter du déplacement à Villefranche-Beaujolais pour donner du temps de jeu à plusieurs éléments habituellement remplaçants. Joshua Duffus pourrait ainsi retrouver une place dans le onze de départ.

Duffus attendu au tournant face à Villefranche ?

Une éventuelle titularisation représenterait une occasion importante pour l’attaquant de reprendre confiance et de montrer un autre visage. Dans une période où chaque minute compte, il doit saisir les opportunités offertes par son entraîneur. Le rendez-vous de dimanche pourrait donc peser dans la suite de sa saison.

Un but, une prestation aboutie ou simplement davantage d’investissement pourraient lui permettre de regagner du crédit auprès du staff et des supporters. Rien n’est encore confirmé concernant sa titularisation, mais Duffus pourrait bien bénéficier d’une nouvelle opportunité en Coupe de France. À lui de transformer cette possible relance en véritable déclic sous les couleurs de l’ASSE.