Auteur d’un superbe lob pour inscrire le deuxième but de la réserve stéphanoise face au Stade Beaucairois (2-0), Étienne Mendy a rappelé aux supporters de l’ASSE un certain Wahbi Khazri.

La réserve de l’ASSE poursuit sur sa lancée ! Opposés au Stade Beaucairois en National 2, les hommes de Sylvain Gibert ont signé une troisième victoire consécutive en s’imposant sur le score de 2-0. Un succès mérité, marqué notamment par une réalisation qui devrait faire parler dans le Forez.

Après l’ouverture du score de Mourtada Gueye, Étienne Mendy a fait le spectacle. Le jeune attaquant stéphanois, qui a signé en septembre dernier, a inscrit le deuxième but des Verts d’un superbe lob au milieu de terrain, avec un geste technique particulièrement inspiré. Une finition pleine de sang-froid qui a permis à l’ASSE de se mettre définitivement à l’abri.

Étienne Mendy, un petit air de Wahbi Khazri !

Difficile de ne pas penser à Wahbi Khazri en découvrant cette réalisation ! L’ancien international tunisien avait marqué les esprits avec son lob sensationnel de 68 mètres le 30 octobre 2021 sur la pelouse du FC Metz.

Arrivé à Saint-Étienne en provenance du Sénégal, Étienne Mendy a signé un contrat professionnel avec l’ASSE jusqu’en 2030. Attaquant de couloir rapide et percutant, il représente l’un des profils offensifs suivis de près par le club.

Une chose est sûre : avec une telle qualité technique et une troisième victoire consécutive pour la réserve, les jeunes Verts ont de quoi donner le sourire aux supporters. Et si le prochain Wahbi Khazri se trouvait déjà à L’Étrat ?