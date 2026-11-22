Près de 1 000 supporters de l’ASSE ont été empêchés d’assister au match à Reims (0-1), malgré une décision de justice favorable à leur déplacement.

L’AS Saint-Étienne a réalisé une excellente opération ce samedi soir en s’imposant sur la pelouse du Stade de Reims (0-1), à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2. Grâce à un but de Zuriko Davitashvili, les Verts ont décroché une précieuse victoire dans la course à la montée. Mais ce succès a été éclipsé par une énorme polémique en dehors du terrain. Près de 1 000 supporters stéphanois, qui avaient effectué plusieurs centaines de kilomètres pour encourager leur équipe au stade Auguste-Delaune, ont finalement été empêchés d’assister à la rencontre. Une situation qui a provoqué une vive indignation dans le Forez.

Près de 1 000 supporters de l’ASSE contraints de faire demi-tour !

Initialement interdits de déplacement par les autorités, les supporters de l’ASSE avaient pourtant engagé plusieurs recours avec l’aide de l’Association Nationale des Supporters (ANS). Après des démarches devant le Conseil d’État puis le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ils avaient obtenu la possibilité d’accéder au parcage visiteurs, à condition de ne pas afficher les couleurs stéphanoises pendant leur trajet. Mais alors qu’ils approchaient de Reims, leurs autocars ont été interceptés par les forces de l’ordre et contraints de rebrousser chemin, sur instruction du ministère de l’Intérieur, selon En Vert et Contre Tous. Résultat : près de 1 000 supporters ont effectué un déplacement aller-retour d’environ 1 000 kilomètres, soit près de douze heures de bus, sans pouvoir assister à la moindre minute du match. Une décision dénoncée par l’Association de Défense des Supporters Stéphanois (AD2S), qui évoque un véritable « scandale démocratique ».

Face à la polémique, l’AS Saint-Étienne a finalement réagi dans un communiqué publié peu après le coup d’envoi, regrettant que ses supporters aient été privés de cette rencontre malgré les dispositions annoncées précédemment par les services de l’État. Le club stéphanois a notamment pointé des consignes contradictoires et demandé des explications aux autorités dès lundi. De son côté, l’entraîneur des Verts, Ian Cathro, a tenu à dédier la victoire à ses supporters, tandis que le député de la Loire Pierrick Courbon a annoncé son intention de saisir le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, pour obtenir des éclaircissements. Une affaire qui pourrait donc connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours, malgré la victoire de l’ASSE à Reims.