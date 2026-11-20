Le FC Nantes va retrouver Grenoble lundi soir à la Beaujoire, avec un adversaire fortement diminué par les blessures. Une situation qui pourrait profiter aux Nantais pour enchaîner un troisième succès consécutif.

Le FC Nantes peut aborder la réception de Grenoble avec un certain optimisme. Pour le compte de la 13e journée de Ligue 2, les hommes de Grégory Poirier accueilleront le GF38, ce lundi à 20h45, à la Beaujoire. Et les nouvelles en provenance de l’infirmerie iséroise sont plutôt encourageantes pour les Canaris.

En effet, Olivier Frapolli devra composer avec un effectif sérieusement amoindri. Comme confirmé en conférence de presse ce vendredi, plusieurs joueurs importants vont manquer ce rendez-vous, à commencer par Clément Vidal. Habituel titulaire en défense centrale, ce dernier souffre d’une lésion au mollet et sera forfait.

Grenoble privé de plusieurs joueurs importants

La liste des absents grenoblois devrait également comprendre Matthéo Xantippe, touché à la cheville, Dillon Hoogewerf, malade, ainsi qu’Ange-Loïc N’Gatta et Arthur Lallias, toujours en phase de reprise. Zé Leite, qui ne compte qu’un seul entraînement collectif depuis son retour, devrait lui aussi être trop juste pour affronter Nantes.

Un contexte favorable aux Canaris, qui pourraient donc retrouver une équipe grenobloise privée de plusieurs éléments de son effectif. Le duo Pelon-Kouassi devrait notamment être reconduit dans l’axe de la défense pour compenser l’absence de Clément Vidal.

Nesta Zahui, seule bonne nouvelle pour Grenoble

Tout n’est toutefois pas négatif pour Olivier Frapolli. Le technicien grenoblois pourra compter sur le retour de Nesta Zahui, piston droit qui s’est entraîné normalement et postule pour retrouver le groupe. De quoi offrir une solution supplémentaire au GF38, même si le bilan médical reste particulièrement chargé.

De son côté, le FC Nantes voudra profiter de cette situation pour poursuivre sa remontée au classement. Après son succès à Pau (0-2), puis son festival offensif en Coupe de France contre le Stade Castelbourgeois (9-1), le club nantais reste sur deux victoires consécutives.

Face à un Grenoble diminué, les Canaris auront donc une belle occasion de confirmer leur regain de forme et de prendre des points précieux dans la course au maintien.