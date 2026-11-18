Avant la réception de Grenoble, le FC Nantes pourrait profiter des nombreuses absences qui se profilent dans les rangs du GF38.

Grégory Poirier peut enfin retrouver le sourire avant la réception de Grenoble, lundi prochain (20h45), pour le compte de la 13e journée de Ligue 2. Comme évoqué précédemment sur notre site, l’entraîneur du FC Nantes devrait devoir composer avec au moins six absences pour cette rencontre : Alexis Mirbach, Tylel Tati, Saïdou Sow et Thomas Robinet, tous blessés, ainsi que Fodé Doucouré, suspendu, et Loan Merrifield, retenu avec l’équipe de France U17 pour la Coupe du monde. Mais alors que les Canaris, remontés à la 14e place du classement après leur victoire à Pau (0-2), tenteront d’enchaîner face à un concurrent direct pour le maintien, plusieurs bonnes nouvelles arrivent cette fois du côté de leur prochain adversaire.

Trois forfaits et trois incertains à Grenoble avant Nantes

Car le GF38 devrait également se présenter diminué à la Beaujoire. Comme rapporté par le Dauphiné Libéré, trois joueurs grenoblois devraient manquer ce déplacement : Arthur Lallias et Ange-Loïc N’Gatta, deux blessés de longue durée qui poursuivent leur réathlétisation, ainsi que Matthéo Xantippe, touché à la cheville face à Dijon (1-3) et dont l’indisponibilité devrait encore durer plusieurs semaines. À ces trois forfaits attendus pourraient s’ajouter ceux de Lucas Bernadou, blessé à la cheville contre Reims (3-2), de Zé Leite, gêné aux adducteurs, et de Nesta Zahui, victime d’une entorse à la cheville face à Dijon. Ce dernier pourrait toutefois être rétabli à temps pour affronter les Canaris.

Au total, Grenoble pourrait donc être privé de six joueurs pour son déplacement à Nantes, même si trois d’entre eux restent encore incertains. Une situation qui pourrait faire les affaires de Grégory Poirier, lui-même confronté à plusieurs absences dans son effectif. D’autant que le GF38, actuellement 17e et avant-dernier de Ligue 2, traverse une période délicate en championnat. De leur côté, les Jaune et Vert restent sur deux victoires consécutives toutes compétitions confondues et tenteront de poursuivre leur série face à un adversaire direct dans la course au maintien. Un succès permettrait au FC Nantes de confirmer son regain de forme et de prendre un peu plus ses distances avec la zone rouge.