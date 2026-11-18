Propriétaire de l’ASSE depuis 2024, Larry Tanenbaum aurait été sondé pour reprendre le Montreal CF.

Le propriétaire de l’ASSE pourrait-il bientôt ajouter un nouveau club à son portefeuille sportif ? C’est une hypothèse évoquée au Canada.

Un propriétaire déjà bien implanté dans le sport

D’après Maxime Truman, rappeur, compositeur et administrateur du média sportif Dans les Coulisses, Geoff Molson aurait échangé avec Larry Tanenbaum au sujet d’un possible rachat du CF Montréal, anciennement connu sous le nom d’Impact de Montréal. L’objectif serait de conserver le club dans la métropole québécoise, tout en étudiant la viabilité économique d’une telle opération. Pour l’heure, il ne serait question que de discussions exploratoires et aucun accord n’a été annoncé.

Larry Tanenbaum n’est pas un inconnu dans le monde du sport professionnel nord-américain. Âgé de 81 ans, cet homme d’affaires ontarien dispose d’une fortune estimée à près de trois milliards de dollars américains. Il a notamment joué un rôle majeur dans le développement de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), l’empire sportif derrière plusieurs franchises de Toronto, dont les Raptors en NBA, les Maple Leafs en NHL et le Toronto FC en MLS. Il a également présidé le conseil des gouverneurs de la NBA et bénéficie d’une solide réputation auprès des dirigeants du sport nord-américain.

Plusieurs obstacles à surmonter

Depuis la vente de ses parts dans MLSE, Tanenbaum semble toutefois privilégier des investissements dans des structures plus modestes. À travers Kilmer Sports Ventures, il possède notamment le Tempo de Toronto, engagé en WNBA, et détient des intérêts dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

En France, son investissement le plus connu reste évidemment l’AS Saint-Étienne, dont il est devenu propriétaire en 2024. Un engagement qui pourrait donc cohabiter avec un éventuel projet de reprise du CF Montréal. La piste Tanenbaum présente néanmoins quelques limites. Le milliardaire est profondément attaché à Toronto, où il a construit une grande partie de son empire et soutenu de nombreux projets. Son implication auprès du Tempo pourrait également rendre un investissement à Montréal délicat aux yeux de certains observateurs canadiens.

Autre élément à prendre en compte : sa stratégie financière semble avoir évolué. Après avoir vendu ses parts dans MLSE, il aurait choisi de privilégier des projets moins importants financièrement. Le Tempo lui aurait ainsi coûté environ 50 millions de dollars américains, tandis que l’acquisition de l’ASSE aurait représenté près de 25 millions d’euros. Enfin, à 81 ans, Tanenbaum pourrait être moins enclin à se lancer personnellement dans une opération particulièrement lourde. Mais son fils Kenneth occupe déjà des fonctions importantes au sein de l’entreprise familiale et pourrait jouer un rôle déterminant dans les futurs investissements.

L’ASSE toujours au cœur du projet Tanenbaum ?

Pour les supporters stéphanois, cette information soulève naturellement des interrogations sur les ambitions du propriétaire des Verts. Faut-il y voir un signe de dispersion de ses investissements ou simplement la volonté de poursuivre le développement de son portefeuille sportif ? À ce stade, rien ne permet d’affirmer que Larry Tanenbaum souhaite se désengager de l’ASSE.

Les discussions évoquées au Canada concernent une éventuelle reprise du CF Montréal et n’impliquent pas, en l’état, un changement dans la gouvernance du club stéphanois. Une chose est certaine : le propriétaire de l’ASSE continue de susciter l’intérêt bien au-delà des frontières françaises. Reste désormais à savoir si cette piste montréalaise dépassera le simple stade exploratoire.