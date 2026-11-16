ASSE : gros coup de froid pour Mamour Ndiaye

Gardien de l’ASSE, Mamour Ndiaye (21 ans) va rentrer directement de Juba à Saint-Étienne et risque d’être victime d’un choc thermique.

Mamour Ndiaye va bientôt retrouver Saint-Étienne… mais le changement d’ambiance risque d’être radical ! Cet après-midi, le Sénégal a remporté son match face au Soudan sur le score de 4-2, dans le cadre des qualifications à la CAN 2027.

Ndiaye a assisté à la victoire du Sénégal depuis le banc

Une victoire importante pour les Lions de la Teranga, qui se rapprochent encore de leur objectif de qualification. Comme lors du match aller disputé quatre jours plus tôt, Mamour Ndiaye n’a toutefois pas participé à la rencontre.

Le gardien de l’ASSE a suivi cette nouvelle victoire depuis le banc de touche, sans entrer en jeu. Même sans fouler la pelouse, le jeune portier a pu profiter de conditions climatiques particulièrement chaudes. À Juba, où s’est disputée la rencontre, le thermomètre affichait environ 35 degrés.

20 degrés de moins à Saint-Étienne !

Le retour dans le Forez risque donc de lui réserver une tout autre atmosphère. Comme le fait observer Poteaux Carrés, Saint-Étienne devrait afficher près de 20 degrés de moins, voire davantage d’écart selon les conditions au moment de son arrivée. Après la chaleur du Soudan du Sud, Ndiaye va donc retrouver la fraîcheur stéphanoise. Un véritable changement de décor pour le gardien de l’ASSE, qui devra rapidement reprendre ses habitudes dans le climat ligérien.

Cette parenthèse avec la sélection sénégalaise touche donc à sa fin pour le portier de 21 ans. Même s’il n’a pas eu l’occasion de jouer lors des deux rencontres, il a accompagné le groupe durant cette séquence internationale. Il va désormais retrouver l’environnement de l’ASSE et poursuivre son travail avec les Verts et un choc thermique qui l’attend.