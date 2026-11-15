ASSE, OL : Lyon a privé Saint-Étienne d’une pure dinguerie pour les supporters stéphanois

Rivaux depuis des décennies, Lyon et Saint-Étienne se sont livré une bataille sans merci sur le plan international.

La perspective a de quoi faire rêver dans le Forez. Programmé du 9 au 13 juin 2027, le Final 4 de la Ligue des nations pourrait poser ses valises en France si les Bleus parviennent à se qualifier. Pour défendre sa candidature, la FFF a notamment retenu deux stades : le Groupama Stadium de Lyon et le mythique Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.

Le Groupama Stadium devant Geoffroy-Guichard pour la finale !

Le projet français prévoit une répartition des rencontres entre les deux enceintes. Le Groupama Stadium accueillerait la demi-finale de l’équipe de France ainsi que la finale. De son côté, Geoffroy-Guichard serait le théâtre de l’autre demi-finale et de la petite finale.

Une perspective exceptionnelle pour le stade de l’ASSE, qui pourrait ainsi retrouver une exposition internationale de premier plan. Voir le Chaudron accueillir deux rencontres d’un Final 4 de Ligue des nations constituerait un événement marquant pour l’ASSE et son public.

Mais le scénario comporte une petite ironie : le club rival de Lyon serait lui aussi au cœur de l’organisation. Les deux villes pourraient donc unir leurs infrastructures pour accueillir les meilleures sélections européennes, avec le Groupama Stadium en tête d’affiche pour les rencontres les plus prestigieuses… devant Geoffroy-Guichard.

L’Espagne également candidate, verdict en décembre

La France devra toutefois faire face à une concurrence sérieuse. Selon Marca, l’Espagne a également présenté un dossier ambitieux, avec le célèbre Santiago-Bernabéu de Madrid et le stade José-Zorrilla de Valladolid.

L’UEFA ne devrait pas trancher immédiatement. L’instance européenne attend d’abord le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations, programmé le 20 novembre. Sa priorité est de privilégier une organisation dans le pays de l’une des quatre sélections qualifiées pour le Final 4.

Le verdict est attendu le 6 décembre, à l’occasion du comité exécutif de l’UEFA. D’ici là, les supporters stéphanois peuvent se prendre à rêver : Geoffroy-Guichard pourrait bien accueillir une compétition internationale majeure, même si le Groupama Stadium serait lui aussi de la partie. Une perspective assez improbable pour faire parler dans les deux camps !