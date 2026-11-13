ASSE : Cathro a de grandes ambitions en Coupe de France !

À deux jours du déplacement de l’ASSE sur la pelouse de Rumilly-Vallières, dimanche (15h), pour le 7e tour de la Coupe de France, Ian Cathro a affiché ses ambitions. Malgré une cascade d’absences, l’entraîneur écossais entend bien franchir ce premier obstacle. Et pourquoi pas rêver d’un grand parcours voire d’un exploit ?

Leader de Ligue 2, l’ASSE s’apprête à faire son entrée en Coupe de France dans des conditions particulières. La trêve internationale prive Ian Cathro de plusieurs cadres, tandis que l’infirmerie stéphanoise ne désemplit pas. Mais pas question pour le technicien écossais de se chercher des excuses avant d’affronter Rumilly-Vallières (N1).

Treize absents, Cathro va lancer des jeunes

Déjà confronté à de nombreuses indisponibilités, Cathro a annoncé une mauvaise nouvelle supplémentaire en conférence de presse. Elyes Dhaoui s’est blessé à l’entraînement.

« Hier, Dhaoui s’est blessé. Il a eu un contact à l’entraînement, une blessure superficielle, une plaie, rien de sérieux, pas de blessure musculaire, mais douloureuse qui va demander du temps. Sa blessure a quelques points de suture », a expliqué l’Écossais.

Tamar Svetlin, Paul Eymard et Gautier Larsonneur seront également forfaits. Au total, treize joueurs manqueront à l’appel. Une véritable hécatombe qui va obliger Cathro à puiser dans la réserve.

« C’est un match officiel qu’on aborde avec la même exigence que les autres. On a envie de le gagner, de passer ce tour de coupe. Ça reste étrange de l’aborder pendant une trêve internationale, avec plusieurs joueurs qui nous manquent. Mais plusieurs jeunes joueurs vont avoir une opportunité, on a besoin d’eux. »

Une belle occasion pour certains de marquer des points et de bousculer la hiérarchie.

Cathro se méfie de Rumilly

Mais attention au piège haut-savoyard ! Cathro a étudié son adversaire et ne sous-estime absolument pas le GFA Rumilly-Vallières.

« Le GFA a une animation offensive très intéressante, avec des bons joueurs et un collectif de qualité. Je m’attends à un vrai match de Coupe, compétitif, qui devrait être plaisant à suivre. Nous devrons faire le travail. »

L’entraîneur stéphanois a également laissé parler sa passion pour cette compétition si particulière.

« Même si je peux parfois être de mauvais poil devant vous, journalistes, je reste ce petit garçon fan de football. La Coupe de France est l’une de ces compétitions spéciales, avec une certaine magie. On va l’aborder avec le même sérieux qu’en championnat ! »

Il a rappelé le palmarès de l’ASSE en Coupe de France

Et Cathro ne compte pas se contenter de franchir quelques tours. Le technicien nourrit de grandes ambitions pour les Verts.

« On va prendre match par match. On a l’objectif de passer ce premier tour. On sait que l’objectif du club est de remonter en Ligue 1, de gagner notre championnat, mais on a aussi l’ambition de faire le meilleur parcours possible en Coupe de France et pourquoi pas de gagner cette compétition, même si on sait que ce sera très difficile. »

L’Écossais a même rappelé le prestigieux passé stéphanois dans l’épreuve.

« Saint-Étienne est un grand club. On se doit de respecter cette compétition, dans laquelle l’ASSE a un grand palmarès puisqu’elle est le troisième club à avoir soulevé le plus souvent ce trophée. »

Avec six Coupes de France à son palmarès, l’ASSE possède effectivement une histoire particulière avec cette épreuve. Et Cathro semble la connaître sur le bout des doigts.

De là à imaginer les Verts soulever une septième Coupe de France au Stade de France ? Le chemin sera évidemment très long. Mais une chose est sûre : Cathro ne veut pas faire de la figuration. Et ses ambitions devraient plaire au Peuple Vert !