ASSE : grosse inquiétude pour Lavallée avant Rumilly ! 

Parti pour gardes les buts de l’ASSE contre Rumilly lors du 7e tour de la Coupe de France, Lucas Lavallée donne un premier signe d’inquiétude.

Gautier Larsonneur toujours blessé et Mamour Ndiaye parti rejoindre les Lions de la Teranga, Lucas Lavallée devrait garder les buts de l’ASSE ce dimanche à 15 heures face au GFA Rumilly-Vallières, pour le 7e tour de la Coupe de France.

Lavallée attendu dans les buts de l’ASSE

À 23 ans, Lavallée pourrait profiter de cette aubaine pour se montrer avec l’équipe première de l’ASSE. Le natif d’Armentières a disputé trois rencontres de National 2 cette saison avec la réserve stéphanoise : un match nul et vierge sur la pelouse du Gallia Lucciana, une défaite 2-0 chez le leader Berre et une victoire 3-1 à Aimé Jacquet contre le FC Rousset.

Son expérience dans la compétition reste limitée, mais son bilan est positif. Avec Dunkerque, il a participé à trois rencontres de Coupe de France il y a trois saisons et les a toutes remportées. Une victoire est toutefois à relativiser : l’un de ces succès avait été acquis sur tapis vert.

Le contexte pourrait donc lui offrir une belle occasion de franchir un cap. Mais un autre aspect de son profil mérite l’attention, particulièrement dans une compétition où les prolongations et les séances de tirs au but peuvent faire basculer une qualification.

Maubleu bien meilleur sur les tirs au but

Sur les tirs au but, Lucas Lavallée affiche un bilan moins convaincant que l’excellent Brice Maubleu. D’après les chiffres communiqués, seuls deux tireurs sur vingt-cinq ont échoué face à l’ancien gardien réserviste du LOSC et du PSG ! Cette saison, Lavallée a également encaissé le seul penalty concédé par son équipe, lors de la défaite sur le terrain de Berre.

Ces données ne suffisent évidemment pas à juger définitivement les qualités du portier dans cet exercice. Une séance de tirs au but ne se résume pas à une statistique, et la préparation, la lecture des tireurs ou la confiance peuvent tout changer. Mais elles soulignent un domaine dans lequel le jeune gardien pourrait encore progresser. Et le hasard du tirage lui réserve justement un adversaire qui ne laisse rien au hasard sur ce point.

Rumilly prépare les tirs au but chaque semaine !

Le GFA Rumilly-Vallières prend les séances de tirs au but très au sérieux. Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, le club haut-savoyard explique que son entraîneur impose chaque vendredi un atelier spécifique à ses joueurs.

Le principe est particulier : un exercice en mort subite est organisé à l’entraînement, et le vainqueur gagne le droit de tirer en match si une séance de tirs au but se présente le week-end. Une manière de travailler la précision, mais aussi de préparer mentalement les joueurs à ce scénario.

Cette préparation a déjà porté ses fruits. Valentin Baume, gardien belge de 29 ans arrivé cet été en provenance de Colmar, a stoppé trois tentatives de Boron (R1) et permis à Rumilly-Vallières de poursuivre son parcours en Coupe de France. Le club haut-savoyard, demi-finaliste en 2021, a ainsi décroché son billet pour le 7e tour. Pour l’ASSE, l’objectif sera évidemment de faire la différence avant d’en arriver à une éventuelle séance de tirs au but. Mais dans cette compétition, mieux vaut anticiper tous les scénarios.