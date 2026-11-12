ASSE : une annonce attendue de tous tombe avant la Coupe de France

Les supporters de l’ASSE pourront suivre l’entrée en lice de leur équipe en Coupe de France sans manquer une miette du spectacle !

C’est une excellente nouvelle pour les supporters de l’ASSE ! Alors que les Verts s’apprêtent à débuter leur parcours en Coupe de France, le club a annoncé une information particulièrement appréciable et attendue concernant la diffusion de son premier rendez-vous.

Rumilly-Vallières – ASSE diffusé gratuitement sur YouTube !

Faute de diffuseur à la télévision, l’ASSE a confirmé que la rencontre face au GFA Rumilly-Vallières sera retransmise en direct sur sa chaîne YouTube officielle. Un rendez-vous est donc donné aux supporters ce dimanche à 15 heures pour suivre cette entrée en lice des hommes de Ian Cathro dans la compétition.

Une très bonne nouvelle pour le peuple vert, qui pourra ainsi soutenir son équipe à distance et vivre ce premier match de Coupe de France sans avoir besoin de se déplacer jusqu’au Parc des Sports d’Annecy.

Face au GFA Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1, l’ASSE devra se montrer sérieuse pour éviter le piège de ce 7e tour. Les Stéphanois auront à cœur de réussir leur entrée dans une compétition qui représente une belle opportunité de faire vibrer leurs supporters.