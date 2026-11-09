ASSE : quelle équipe en Coupe de France contre Rumilly ?

Après avoir conforté sa place de leader de Ligue 2 en dominant Laval (2-0), l’ASSE va retrouver la Coupe de France dimanche contre Rumilly-Vallières. Un rendez-vous que les Verts aborderont avec un effectif remanié, plusieurs joueurs étant retenus en sélection. L’occasion pour Ian Cathro de donner du temps de jeu à certains remplaçants et de lancer quelques jeunes. Mais attention au piège haut-savoyard !

La Coupe de France arrive à point nommé pour certains Stéphanois. Dimanche, au Parc des Sports d’Annecy, l’ASSE fera son entrée dans la compétition face à Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1. Un rendez-vous particulier pour Ian Cathro, contraint de composer avec plusieurs absences liées à la trêve internationale.

Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Kévin Pedro, Mamour Ndiaye et Sohaib Naïr font notamment partie des joueurs appelés en sélection. Des absences qui vont obliger le technicien écossais à revoir ses plans. Et qui pourraient faire quelques heureux parmi les éléments habituellement cantonnés au banc.

Lavallée lancé, Jaber, Lamba et Duffus enfin titulaires ?

Dans les buts, Lucas Lavallée devrait ainsi connaître sa première titularisation sous le maillot vert. Arrivé cet été de Châteauroux, le portier attend son heure derrière Gautier Larsonneur et Mamour Ndiaye. Avec le premier toujours convalescent et le second retenu en sélection, une belle occasion se présente à lui.

En défense, Chico Lamba pourrait lui aussi enfin être lancé dans le grand bain. Le jeune défenseur portugais, qui n’a pas encore eu l’occasion de s’exprimer pleinement, devrait être associé à Julien Le Cardinal. Sur les côtés, João Ferreira et Ben Old sont des candidats naturels pour débuter. Un accessit pour le jeune Tom Teillol n’est pas à exclure.

Au milieu de terrain, l’absence d’Aron Csongvai pourrait profiter à Mahmoud Jaber. L’Israélien pourrait être associé à Maxime Bernauer, capable d’évoluer un cran plus haut. Le jeune Tunisien Elyes Dhaoui représente également une option intéressante pour Cathro, qui pourrait profiter de cette rencontre pour élargir sa rotation.

Sonko convoqué ?

C’est surtout dans le secteur offensif que les changements pourraient être nombreux. Avec les départs de Cardona et Davitashvili, Joshua Duffus tient une belle occasion de se montrer. L’attaquant anglais, qui a affiché ses ambitions ces derniers jours, pourrait connaître sa première titularisation de la saison.

Jakob Breum et Thierno Ballo devraient également être disponibles, tandis que Nadir El Jamali pourrait lui aussi intégrer le onze de départ pour la première fois cette saison.

Reste le cas Lamine Sonko. Arrivé cet été de Jura Sud, l’attaquant réalise des débuts prometteurs avec la réserve. Ses performances pourraient inciter Cathro à le convoquer pour ce déplacement. Une belle récompense pour un joueur qui commence à faire parler de lui dans le Forez.

Attention au piège !

Mais si cette rencontre offre l’occasion de faire tourner l’effectif, pas question pour les Verts de prendre leur adversaire de haut. Rumilly-Vallières traverse une excellente période et possède de sérieux arguments offensifs. Le club haut-savoyard affiche même la meilleure attaque de National 1, tous groupes confondus.

Un avertissement pour une défense stéphanoise qui pourrait évoluer dans une configuration inédite. Après la claque reçue à Guingamp (0-3), puis la victoire sans grand éclat contre Laval (2-0), les hommes de Cathro devront afficher davantage de maîtrise et de rigueur.