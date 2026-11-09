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ASSE : trois dossiers sensibles reviennent sur la table cet hiver

Par Louis Chrestian2 min de lecture
ASSE : trois dossiers sensibles reviennent sur la table cet hiver

Leader de Ligue 2 après 12 journées, l’ASSE avance dans les temps de passage fixés pour retrouver l’élite. Mais malgré un effectif étoffé et une dynamique relancée contre Laval, le mercato hivernal pourrait permettre à Kilmer Sports de corriger plusieurs déséquilibres.

Le couloir gauche reste un point faible

La victoire décrochée vendredi contre Laval (2-0) a permis aux Verts de repartir de l’avant après la lourde défaite concédée au Roudourou. Toujours invaincue dans le Chaudron, l’ASSE possède au minimum trois points d’avance sur ses poursuivants avant la trêve. Une position favorable qui ne doit pas empêcher la direction de préparer la suite.

Le poste de latéral gauche demeure notamment en réflexion. Après l’échec Ebenezer Annan et le repositionnement de Ben Old, les dirigeants avaient décidé de ne pas recruter l’été dernier. Kévin Pedro et Maxime Bernauer pouvaient dépanner, mais ils sont désormais installés à d’autres postes. Quant au Néo-Zélandais, son début de saison ne dissipe pas toutes les interrogations, notamment dans la perspective d’une montée.

Une recrue attendue dans la surface ?

Le secteur offensif pourrait également être ajusté. Le départ de Lucas Stassin pour Séville n’avait pas été compensé, malgré plusieurs pistes étudiées. Depuis, la doublette composée d’Irvin Cardona et Thierno Ballo donne satisfaction, mais les solutions derrière les deux hommes restent moins convaincantes.

Zuriko Davitashvili, meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, semble plus à l’aise un cran plus bas. Or, Jakob Breum occupe déjà ce rôle de meneur excentré. Joshua Duffus, de son côté, manque encore de régularité dans ses entrées. Selon Peuple Vert, l’arrivée d’un attaquant capable d’apporter davantage de présence dans la surface pourrait donc revenir dans les discussions. Le profil d’un pur pivot paraît toutefois peu compatible avec les principes de jeu d’Ian Cathro.

De nouveaux prêts à l’étude

Enfin, Saint-Étienne devra gérer le temps de jeu de ses éléments prometteurs. Neuf joueurs ont déjà quitté le Forez sous la forme d’un prêt, parmi lesquels Stassin, Aïmen Moueffek, Pierre Ekwah ou encore Igor Miladinovic. Une nouvelle vague massive n’est pas envisagée, mais un ou deux départs temporaires restent possibles.

Revenu récemment de blessure, Nadir El Jamali pourrait chercher un rôle plus important durant six mois. Adam Baallal, régulièrement présent sur le banc mais peu utilisé en Ligue 2, se trouve dans une situation comparable. L’évolution de Marten-Chris Paalberg avec le groupe de National 2 sera également surveillée. Les prochaines semaines permettront au board stéphanois de trancher entre continuité et ajustements ciblés.

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