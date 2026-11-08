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ASSE : Le Chaudron reste imprenable, le défi est désormais ailleurs

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
ASSE : Le Chaudron reste imprenable, le défi est désormais ailleurs

Une semaine après sa lourde défaite à Guingamp, l’ASSE a parfaitement réagi en dominant Laval (2-0). Ian Cathro savoure la solidité retrouvée de ses joueurs, tout en leur fixant déjà un nouvel objectif.

Cardona et Breum remettent les Verts sur les rails

L’incident breton n’aura pas laissé de traces visibles. Battue sèchement à Guingamp (3-0), l’ASSE a repris sa marche en avant face à Laval grâce à un succès maîtrisé. Les Verts ont pris les commandes juste avant la pause par Irvin Cardona (45e), avant que l’attaquant franco-maltais ne serve Jakob Breum pour le but du break dès le retour des vestiaires (50e).

Directement impliqué sur les deux réalisations stéphanoises, Cardona a été l’un des grands artisans de cette victoire. L’attaquant estime néanmoins que Saint-Étienne doit encore mieux convertir ses temps forts, comme il l’a expliqué à En Vert et Contre Tous.

Cathro a vu la réponse qu’il attendait

En conférence de presse, Ian Cathro a surtout retenu la réaction collective. « Ce soir, on apportait une réponse à la défaite du week-end dernier. Cette victoire a aussi montré qu’on était une équipe équilibrée, solide », a souligné le technicien écossais, satisfait des progrès réalisés en l’espace d’une semaine.

Contrairement au rendez-vous de Guingamp, Cathro n’a jamais senti son équipe en danger. « La semaine dernière, on a ressenti par moments une fragilité, une vulnérabilité qui n’est pas habituelle chez nous. Ce soir, je ne me souviens d’aucun moment du match où j’ai senti que l’équipe était fragile. » Laval n’a d’ailleurs cadré aucun tir, contre six pour les Stéphanois.

Un six sur six à Geoffroy-Guichard

Même privé d’une partie de son public, Geoffroy-Guichard reste une forteresse. L’ASSE a remporté ses six rencontres disputées à domicile, soit un bilan parfait de 18 points sur 18. Une série qui confirme la montée en puissance des Verts et accompagne les débuts encourageants de Jakob Breum sous le maillot stéphanois.

Ian Cathro évoque « quelque chose de magique » dans le Chaudron, mais refuse que ses joueurs deviennent dépendants de cette force. « Je ne veux pas qu’on se repose trop dessus. J’aimerais qu’on soit aussi solides à l’extérieur qu’à la maison, qu’on soit plus réguliers. » Le prochain cap est clairement identifié : exporter loin du Forez la maîtrise affichée contre Laval.

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