ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts ont gagné à défaut d’avoir brillé »

L’ASSE a bien réagi après sa déroute à Guingamp (0-3) en dominant Laval (2-0), samedi soir à Geoffroy-Guichard. Une victoire logique, acquise grâce à Cardona et Breum, qui permet aux Verts de conforter leur fauteuil de leader. Mais dans le jeu, les hommes de Ian Cathro ont encore laissé leurs supporters sur leur faim.

On attendait une réaction. On espérait aussi une démonstration. Face à la lanterne rouge lavalloise, l’ASSE avait l’occasion de rassurer après sa gifle reçue à Guingamp. Elle l’a fait sur le plan comptable, beaucoup moins dans le contenu. Car si les Verts ont logiquement dominé les Tangos, ils ont longtemps ronronné, notamment lors d’une première période poussive, sans rythme ni véritable inspiration.

Heureusement pour eux, Irvin Cardona a surgi au meilleur moment. Sur une belle action initiée par Bernauer et Breum, le Maltais a ouvert le score juste avant la pause (45e+1). Un but qui a fait mal aux Lavallois. Et dès le retour des vestiaires, Breum a doublé la mise de la tête, profitant d’un service de Cardona et d’une sortie hasardeuse de Hautbois (50e). En cinq minutes, à cheval sur les deux périodes, l’ASSE avait plié l’affaire.

Les cadres ont répondu présent

De cette soirée, on retiendra d’abord que les cadres ont donné l’exemple. Cardona, buteur et passeur, a été décisif. Bernauer a apporté sa qualité technique et Le Cardinal a parfaitement tenu la baraque derrière, associé à un Pedro solide dans l’axe. Naïr a fait les frais de la débâcle guingampaise, tout comme Davitashvili, remplaçant au coup d’envoi.

Autre satisfaction : ce quatrième clean sheet en cinq rencontres, le troisième en quatre matchs avec Mamour Ndiaye dans les buts. Le jeune Sénégalais n’a quasiment rien eu à faire, bien protégé par sa défense. Une solidité retrouvée qui constitue une vraie bonne nouvelle après les trois buts encaissés au Roudourou.

Breum, lui, a encore soigné ses statistiques avec un but et une passe décisive. Pourtant, le Danois a donné l’impression d’être en dedans, voire émoussé. Preuve qu’il peut faire la différence même sans évoluer à son meilleur niveau.

Une équipe qui peine encore à convaincre

Pour le reste, difficile de s’enthousiasmer. Ballo a traversé la rencontre comme une ombre. Sur les côtés, Ferreira et Old n’ont guère apporté ni rassuré. Et lorsque Laval a baissé pavillon, les Verts n’ont pas su alourdir la marque. Davitashvili et El Jamali ont notamment gâché deux belles occasions.

À défaut d’avoir brillé, l’ASSE a donc assuré l’essentiel. Et réalisé une excellente opération puisque Montpellier, Reims et Pau ont tous perdu. Nancy devient le nouveau dauphin des Verts, à trois longueurs. L’ASNL sera justement le prochain adversaire des Stéphanois à Geoffroy-Guichard, dans une ambiance peut-être amputée de ses deux kops après les craquages pyrotechniques des Magic Fans contre Nantes puis des Green Angels samedi soir.

Reste une interrogation : cette équipe progresse-t-elle aussi vite que le souhaiterait Ian Cathro ? Rien n’est moins sûr. Le mercato estival n’a manifestement pas gommé toutes ses lacunes et cette victoire contre le dernier ne doit pas masquer les insuffisances collectives.

Avec Nancy, Reims et Pau au programme des prochaines journées, les Verts vont devoir hausser leur niveau. Car si leur première place est méritée, elle ne leur garantit rien. La montée en Ligue 1 sera longue à aller chercher. Et sans doute bien plus compliquée que certains ne l’imaginaient.