ASSE : Cathro règle ses comptes après Laval et explique ses choix forts

Après la victoire face à Laval (2-0), Ian Cathro est revenu sur les critiques concernant le contenu du match et a justifié ses choix forts dans le onze de départ stéphanois.

L’ASSE a parfaitement réagi. Une semaine après la lourde défaite concédée à Guingamp (3-0), les Verts ont retrouvé le chemin de la victoire en dominant Laval (2-0), samedi soir à Geoffroy-Guichard. Un succès important pour Ian Cathro, qui tenait surtout à voir son équipe afficher un tout autre visage. En conférence de presse, l’entraîneur écossais n’a d’ailleurs pas hésité à répondre aux critiques.

Cathro défend le contenu proposé par l’ASSE

Si certains observateurs ont estimé que les Stéphanois n’avaient réellement convaincu que durant une dizaine de minutes en première période, Ian Cathro ne partage pas cette lecture. Le technicien préfère retenir la solidité collective affichée par son équipe. « On voulait montrer qu’on avait mis le match de Guingamp derrière nous, que celui-ci ne nous avait pas posé de problème et qu’on était passé à autre chose », explique-t-il dans des propos rapportés par EVECT.

L’entraîneur stéphanois assume également une approche davantage tournée vers l’efficacité que vers le spectacle : « On n’était pas là non plus pour faire des tours de magie devant notre public. Notre job, ce n’est pas de marquer à chaque moment du match, mais d’essayer d’être le plus efficaces, le plus compétitifs possible. »

Cathro reconnaît néanmoins que son équipe aurait pu faire mieux offensivement : « Probablement qu’on aurait pu et dû marquer plus de buts. » Mais l’essentiel était ailleurs. Après la fragilité affichée en Bretagne, il voulait retrouver une équipe difficile à manœuvrer. « Ce soir, je n’ai pas senti à un seul moment l’équipe fragile », insiste-t-il.

Cathro assume ses décisions

Autre sujet abordé en conférence de presse : les choix opérés au moment de composer son onze de départ. La titularisation de Thierno Ballo et Irvin Cardona, au détriment de Zuriko Davitashvili, ainsi que le repositionnement de Kévin Pedro dans l’axe avec Julien Le Cardinal, ont notamment marqué les esprits. Sohaib Naïr a également débuté sur le banc.

Interrogé sur ces décisions, Ian Cathro a tenu à rappeler que ses choix répondaient avant tout à une réflexion collective et à la recherche du meilleur équilibre. « Mon job est de prendre ces décisions et de faire ces choix. Ce n’est pas par rapport uniquement à un joueur. C’est par rapport à l’équipe », explique-t-il. Avant de préciser sa philosophie : « Mon job est de mettre le bon équilibre dans mon équipe, avoir des joueurs qui jouent sur leur bon pied, et de prendre ces décisions. Ces choix ne s’expliquent pas seulement par un joueur. »

Un discours clair de la part du technicien écossais : ses compositions ne sont pas des sanctions individuelles, mais des décisions tactiques destinées à servir le collectif. Face à Laval, le résultat lui a donné raison. Reste désormais à confirmer cette solidité retrouvée lors des prochaines échéances.