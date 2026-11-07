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ASSE, FC Nantes : les compos de Cathro et Poirier sont connues

Par William Tertrin1 min de lecture

Voici les compos officielles de l’ASSE et du FC Nantes, qui affrontent respectivement Laval et Pau.

Ce samedi soir, l’ASSE et le FC Nantes disputent la 12e journée de Ligue 2, respectivement face à Laval et Pau. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Ian Cathro et Grégory Poirier. Coup d’envoi à 20 heures.

La compo de l’ASSE

Ndiaye – Ferreira, Pedro, Le Cardinal (cap), Old – Csongvai, Bernauer – Breum, Boakye – Cardona, Ballo.

La compo du FC Nantes

Carlgren – Centonze, Perrin (cap), Guilbert, Amian – Pierret, Cafaro, Lepenant – Ganago, Robinet, Corredor.

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