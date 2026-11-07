ASSE, FC Nantes : les compos de Cathro et Poirier sont connues

Voici les compos officielles de l’ASSE et du FC Nantes, qui affrontent respectivement Laval et Pau.

Ce samedi soir, l’ASSE et le FC Nantes disputent la 12e journée de Ligue 2, respectivement face à Laval et Pau. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Ian Cathro et Grégory Poirier. Coup d’envoi à 20 heures.

La compo de l’ASSE

Ndiaye – Ferreira, Pedro, Le Cardinal (cap), Old – Csongvai, Bernauer – Breum, Boakye – Cardona, Ballo.

👊 Le XI des Verts d’Ian Cathro pour #ASSELAVAL !Coup d’envoi à 20h ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 7, 2026

La compo du FC Nantes

Carlgren – Centonze, Perrin (cap), Guilbert, Amian – Pierret, Cafaro, Lepenant – Ganago, Robinet, Corredor.