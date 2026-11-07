OL : tout est bouclé pour Vicens, on connaît la date de son officialisation !

L’OL a trouvé son successeur à Paulo Fonseca : Carlos Vicens a donné son accord et devrait être officiellement nommé entraîneur dès lundi.

L’après-Paulo Fonseca se dessine enfin à l’Olympique Lyonnais. Après plusieurs jours de discussions, le club rhodanien a bouclé l’arrivée de Carlos Vicens. Comme annoncé par L’Équipe, Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif lyonnais, a trouvé un accord avec le technicien espagnol de 43 ans et son agent, Jorge Mendes, ce samedi après-midi.

Les dernières négociations ont notamment permis de finaliser les contours du contrat. L’ancien entraîneur de Braga devrait s’engager pour deux ans et demi avec l’OL. Les deux saisons suivantes pourraient toutefois être soumises à une condition de qualification européenne à l’issue de l’exercice 2026-2027. Il devrait également débarquer avec quatre adjoints pour constituer son nouveau staff technique.

Carlos Vicens attendu dimanche à Lyon

La prochaine étape est désormais connue. Carlos Vicens est attendu ce dimanche à Lyon afin de découvrir les installations du club, prendre ses marques et finaliser les dernières formalités administratives avant de signer son contrat.

Son officialisation devrait intervenir dès lundi. Il pourra alors prendre officiellement ses fonctions auprès d’un groupe qui reviendra de son déplacement à Brest, où Jorge Maciel assurera encore l’intérim sur le banc lyonnais.

L’OL tourne définitivement la page Fonseca

Pour Lyon, cette nomination marque le début d’un nouveau chapitre après le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal. Le choix de Carlos Vicens n’est pas anodin : l’Espagnol s’est notamment fait remarquer avec Braga, qu’il avait conduit jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa lors de la saison dernière.

Avant son expérience au Portugal, le technicien avait également travaillé plusieurs années à Manchester City dans le staff de Pep Guardiola. Un parcours qui a convaincu la direction lyonnaise de miser sur son profil.

Désormais, l’objectif sera de permettre à Vicens de prendre rapidement ses marques et de relancer la dynamique sportive de l’OL. Son premier grand rendez-vous devrait donc être le déplacement à Lille, programmé le 21 novembre. L’aventure lyonnaise est sur le point de commencer !