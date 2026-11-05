OL : les dirigeants annoncent le nom du successeur de Paulo Fonseca !

À la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, l’Olympique Lyonnais aurait déjà arrêté son choix sur l’Espagnol Carlos Vicens.

L’OL semble avoir trouvé son nouvel entraîneur. Alors que le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal a été officialisé, les dirigeants lyonnais travaillent activement à sa succession. Selon les informations de Canal+, les responsables de l’OL auraient confié que Carlos Vicens sera le prochain entraîneur des Gones. Une piste qui prend de plus en plus d’épaisseur ces derniers jours.

Âgé de 43 ans, le technicien espagnol possède un profil particulièrement intéressant. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City pendant quatre saisons, il a ensuite pris les commandes du Sporting Braga, au Portugal.

Son passage à Braga lui a notamment permis de conduire l’équipe jusqu’en demi-finale de Ligue Europa. Libre depuis son départ du club portugais en octobre 2026, il représente une option immédiatement disponible pour Lyon.

Un choix dans la continuité de Paulo Fonseca ?

Carlos Vicens partage certaines idées de jeu avec Paulo Fonseca, notamment autour de la possession et de la construction collective. Son expérience auprès de Pep Guardiola constitue également un argument de poids pour la direction lyonnaise.

Les supporters lyonnais pourraient donc rapidement connaître le nom de celui qui aura la lourde responsabilité de poursuivre le travail engagé par Fonseca.