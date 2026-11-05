À LA UNE · OL
OL : les dirigeants annoncent le nom du successeur de Paulo Fonseca !
OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : cette pépite de Ligue 1 prépare un gros coup cet été !
Real Sociedad – OL (1-1) : sans Fonseca, Lyon tient le choc, les tops et flops
OM Mercato : une tête brûlée de l’OL envoyée à Marseille ! 
OL : on sait pourquoi Niakhaté et Nuamah sont absents face à la Real Sociedad
OL : le groupe pour la Real Sociedad avec deux grosses absences surprises !
OL : Fonseca sort du silence sur son départ et fait ses adieux
OL : premier coup dur pour Carlos Vicens !
OM, FC Nantes, OL : 50 M€ pour racheter un club historique !
OL : Lyon officialise le départ de Fonseca et règle ses comptes

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : les dirigeants annoncent le nom du successeur de Paulo Fonseca !

Par William Tertrin1 min de lecture
Carlos Vicens

À la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, l’Olympique Lyonnais aurait déjà arrêté son choix sur l’Espagnol Carlos Vicens.

L’OL semble avoir trouvé son nouvel entraîneur. Alors que le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal a été officialisé, les dirigeants lyonnais travaillent activement à sa succession. Selon les informations de Canal+, les responsables de l’OL auraient confié que Carlos Vicens sera le prochain entraîneur des Gones. Une piste qui prend de plus en plus d’épaisseur ces derniers jours.

Âgé de 43 ans, le technicien espagnol possède un profil particulièrement intéressant. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City pendant quatre saisons, il a ensuite pris les commandes du Sporting Braga, au Portugal.

Son passage à Braga lui a notamment permis de conduire l’équipe jusqu’en demi-finale de Ligue Europa. Libre depuis son départ du club portugais en octobre 2026, il représente une option immédiatement disponible pour Lyon.

Un choix dans la continuité de Paulo Fonseca ?

Carlos Vicens partage certaines idées de jeu avec Paulo Fonseca, notamment autour de la possession et de la construction collective. Son expérience auprès de Pep Guardiola constitue également un argument de poids pour la direction lyonnaise.

Les supporters lyonnais pourraient donc rapidement connaître le nom de celui qui aura la lourde responsabilité de poursuivre le travail engagé par Fonseca.

OL en ce moment

Classement Ligue 1

3e / 18

17 pts · 9 matchs · 5V 2N 2D · +8

DVDV

Prochain match

Logo Stade BrestoisStade BrestoisLogo OLOL

· Ligue 1 J10

12,65N3,2022,38Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • VOL 2-0 Angers SCOprono ✓
  • DPSG 2-0 OL
  • VOL 2-1 OGC Nice
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'OL 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OL
Recommandé pour les supporters de l'OL
Les Gones lisent aussi

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot