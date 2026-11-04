OL : Lyon officialise le départ de Fonseca et règle ses comptes

C’est désormais officiel : Paulo Fonseca quitte l’OL pour rejoindre le Sporting Portugal. Un départ en pleine saison que les dirigeants lyonnais n’ont visiblement pas digéré.

Le feuilleton Paulo Fonseca est terminé. L’OL a officialisé le départ de son entraîneur portugais, qui va rentrer au pays pour prendre les commandes du Sporting Portugal. Une décision inattendue pour les dirigeants lyonnais, qui espéraient poursuivre leur collaboration avec le technicien de 53 ans jusqu’au terme de son contrat, prévu en juin 2027.

Mais le club lisboète a su convaincre son entraîneur de cœur. Et l’OL a finalement accepté de le laisser partir, à condition de défendre ses intérêts financiers. Selon le communiqué officiel, le Sporting versera une indemnité de 5 millions d’euros pour obtenir la rupture anticipée du contrat de Fonseca.

L’OL affiche clairement sa déception

Dans son communiqué, Lyon ne cache pas son amertume. Le club explique que Fonseca a été approché par une formation à laquelle il est particulièrement attaché, avant de faire part de son souhait de quitter le Rhône. « Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison », précise notamment le communiqué.

La direction lyonnaise insiste également sur le fait qu’elle ne souhaitait pas interrompre cette collaboration à ce stade de l’exercice. Mais face à la volonté clairement exprimée par le technicien portugais, elle a estimé qu’il devenait difficile de poursuivre dans des conditions satisfaisantes.

Le message est limpide : Lyon aurait préféré conserver son entraîneur, mais ne voulait pas maintenir un technicien dont l’engagement était désormais tourné vers un autre projet.

Mathieu Louis-Jean raconte les coulisses du départ

Le directeur sportif Mathieu Louis-Jean a lui aussi pris la parole auprès des médias du club. Et ses propos confirment la surprise provoquée par cette annonce en interne.

« Ça a été une grande surprise. Quand Paulo est venu me voir pour m’annoncer qu’il voulait quitter l’OL, cela a été un choc, une surprise. C’était jeudi dernier, ou mercredi. J’ai essayé de comprendre les raisons, car on voulait finir la saison avec Paulo », a-t-il expliqué.

Le dirigeant lyonnais reconnaît avoir ensuite échangé avec Michèle et Michael sur les arguments avancés par Fonseca. Mais la position initiale de l’OL était claire : il n’était pas question de mettre fin à la collaboration en cours de saison. « Maintenant, il voulait absolument partir, dans un club qui lui tenait beaucoup, son club de cœur », a poursuivi Mathieu Louis-Jean.

5 millions d’euros pour sauver les intérêts lyonnais

Face à cette situation, l’OL a donc dû négocier avec le Sporting. Mathieu Louis-Jean explique que le club a cherché à obtenir une compensation à la hauteur de ses intérêts sportifs et économiques. « Quand on a décidé de le laisser partir, il fallait défendre les intérêts du club, que ce soit sportif et économique. On a commencé à échanger avec le Sporting », a-t-il détaillé.

Les discussions ont finalement abouti à une indemnité de 5 millions d’euros. Une somme qui permet à Lyon de compenser financièrement la rupture anticipée du contrat de son entraîneur, même si elle ne gomme pas la déception liée à son départ.

Le divorce est donc consommé entre l’OL et Paulo Fonseca. Lyon tourne une page en pleine saison, tandis que le Portugais s’apprête à retrouver son pays et un club auquel il est particulièrement attaché. Dans cette affaire, les dirigeants rhodaniens ont obtenu une compensation financière, mais leurs déclarations montrent qu’ils auraient clairement préféré une autre issue.