OL : le favori pour remplacer Fonseca a fuité !

Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, serait aujourd’hui le grand favori pour succéder à Paulo Fonseca sur le banc de l’OL.

L’Olympique Lyonnais s’active pour trouver le successeur de Paulo Fonseca, qui a décidé de quitter le club rhodanien en pleine saison pour rejoindre le Sporting Portugal, son club de cœur. Alors que son adjoint Jorge Maciel devrait assurer l’intérim lors des deux prochaines rencontres des Gones, un premier favori se dégagerait pour prendre les commandes de l’OL : Carlos Vicens. Selon les informations dévoilées par le journaliste de L’Équipe, Hugo Guillemet, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City serait aujourd’hui la piste la plus sérieuse étudiée par les dirigeants lyonnais.

Carlos Vicens, grand favori pour succéder à Fonseca ?

« La piste la plus sérieuse aujourd’hui mène à Carlos Vicens, un Espagnol, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City entre 2021 et 2025, qui vient d’être limogé par Braga, où il avait connu sa première expérience comme entraîneur principal entre 2025 et 2026. Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif de l’OL, a anticipé les envies de départ de Paulo Fonseca depuis le début de la semaine dernière. Il a commencé à prendre contact avec un entraîneur et à discuter avec lui. Et on peut penser qu’il s’agit de Carlos Vicens, parce qu’il correspond parfaitement au profil recherché. Il n’est pas cher, il a réussi avec Braga, qu’il a tout de même emmené jusqu’en demi-finales de la Ligue Europa, et il sait faire performer ses équipes malgré des moyens limités. On peut donc penser que Carlos Vicens est le mieux placé pour succéder à Paulo Fonseca, mais probablement à l’occasion de la prochaine trêve internationale, dans une semaine », a confié le spécialiste de l’OL.

Une arrivée possible pendant la trêve internationale

Libre depuis son départ de Braga, Carlos Vicens présenterait donc plusieurs avantages aux yeux de la direction lyonnaise, notamment son expérience aux côtés de Pep Guardiola et sa capacité à obtenir des résultats avec des moyens limités. Son profil pourrait ainsi correspondre aux attentes de Matthieu Louis-Jean, qui aurait anticipé le départ de Paulo Fonseca en entamant des discussions avec un entraîneur dès la semaine dernière. Si la piste de l’Espagnol venait à se concrétiser, sa nomination pourrait toutefois attendre la prochaine trêve internationale. En attendant, Jorge Maciel devrait diriger l’OL face à la Real Sociedad, ce jeudi en Ligue Europa, puis contre Brest, dimanche en Ligue 1.