OM : le verdict est tombé pour la blessure d’Emerson !

Sorti sur blessure face à Toulouse (2-0), le latéral gauche de l’OM, Emerson, a reçu de premières nouvelles rassurantes concernant son genou.

L’Olympique de Marseille a enchaîné une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 ce dimanche face à Toulouse (2-0), mais ce succès a été terni par la blessure d’Emerson. Touché à un genou, le latéral gauche italo-brésilien a été contraint de céder sa place dès la 19e minute de jeu, suscitant l’inquiétude du côté de l’OM. Alors que la gravité de sa blessure restait incertaine après la rencontre, les premières nouvelles concernant le joueur de 32 ans se veulent finalement rassurantes.

Plus de peur que de mal pour Emerson !

Selon les informations de RMC Sport, une blessure sérieuse aurait été écartée pour Emerson. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais aurait même ressenti une nette amélioration au niveau de son genou dès ce lundi, au lendemain de sa sortie prématurée face au TFC. Une évolution encourageante pour le défenseur marseillais et son entraîneur, Bruno Genesio, qui peuvent donc espérer éviter une longue indisponibilité.

Emerson préservé contre le Bayer Leverkusen ?

Malgré ces nouvelles rassurantes, le staff médical de l’OM devrait faire preuve de prudence avec Emerson. Le latéral gauche olympien pourrait ainsi être laissé au repos pour le déplacement de ce jeudi (21h) sur la pelouse du Bayer Leverkusen, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Bruno Genesio pourrait donc devoir se passer de son défenseur pour ce rendez-vous européen, avec l’objectif de ne prendre aucun risque et de favoriser son retour à la compétition dans les meilleures conditions.