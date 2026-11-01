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OM : la compo de Genesio pour affronter Toulouse

Par William Tertrin - 1 Nov 2026, 20:02
Bruno Genesio (OM)

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter Toulouse.

Ce dimanche, l’OM affronte Toulouse pour la 9e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20h45 au stade Vélodrome.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Nnadi, Højbjerg – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.

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