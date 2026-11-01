OM : la compo de Genesio pour affronter Toulouse

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter Toulouse.

Ce dimanche, l’OM affronte Toulouse pour la 9e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20h45 au stade Vélodrome.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Nnadi, Højbjerg – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.