OM : la compo de Genesio pour affronter Toulouse

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter Toulouse.
Ce dimanche, l’OM affronte Toulouse pour la 9e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20h45 au stade Vélodrome.
La compo de l’OM
de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Nnadi, Højbjerg – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.
📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 ⚔️ #OMTFC👥 Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Bruno Genesio pour cette rencontre face à Toulouse ! 💪 https://t.co/l2Ru3mX4nG— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 1, 2026