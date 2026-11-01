RC Lens : Bollaert prêt à gronder après la claque dans le derby ? Les supporters ont tranché !

Après le revers dans le derby face au LOSC, une majorité de supporters lensois estime que Bollaert ne doit pas manifester son mécontentement contre Côme ou Marseille.

La défaite face au LOSC (1-0), vendredi, a laissé un goût amer aux supporters du RC Lens. Battus par leur rival historique sur un but d’Olivier Giroud en fin de rencontre, les Sang et Or ont une nouvelle fois manqué leur rendez-vous à Lille. Un résultat difficile à digérer, qui a relancé le débat sur la réaction que doit adopter le public de Bollaert.

Sur notre compte X But! RC Lens, nous vous avons posé la question suivante : le stade Bollaert-Delelis doit-il afficher son mécontentement face à Côme ou à Marseille pour faire passer un message après ces nouvelles désillusions dans le derby ?

60,6 % des supporters ne veulent pas d’un Bollaert hostile

Les résultats du sondage sont assez clairs. Sur les 71 votes enregistrés, 60,6 % des participants estiment que manifester son mécontentement dans les tribunes n’est pas la solution. À l’inverse, 39,4 % considèrent qu’il est temps de faire entendre leur colère : « Oui, il y en a marre ! »

Un résultat qui traduit une certaine volonté de ne pas pénaliser davantage une équipe déjà fragilisée par ses dernières performances. Pour une majorité des votants, Bollaert doit rester un soutien plutôt qu’un lieu de contestation, même après une nouvelle déception face au voisin lillois.

Côme et Marseille attendus à Bollaert

Le calendrier ne laisse d’ailleurs que peu de temps aux Lensois pour digérer ce revers. Le RC Lens recevra Côme mercredi 4 novembre en Ligue des champions, avant d’accueillir l’Olympique de Marseille dimanche 8 novembre en Ligue 1.

Deux rendez-vous importants pour les hommes de Yannick Cahuzac, qui devront rapidement retrouver leur efficacité et leur engagement. Si les supporters sont forcément déçus par cette nouvelle défaite dans le derby, le message majoritaire du sondage semble être celui-ci : la colère existe, mais elle ne doit pas se transformer en désaveu dans les tribunes.