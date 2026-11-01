RC Lens : humilié par le LOSC, Thauvin a retrouvé le sourire… avec Giroud !

Au lendemain d’un derby du Nord cauchemardesque pour le RC Lens, Florian Thauvin a retrouvé le sourire à Wasquehal, où il a rendu visite aux jeunes de l’USW aux côtés d’Olivier Giroud et de Benjamin André.

La soirée du vendredi 30 octobre a été particulièrement difficile pour Florian Thauvin. Battu avec le RC Lens sur la pelouse du LOSC (1-0), le capitaine lensois est passé à côté de son derby. Mais le champion du monde 2018 a rapidement retrouvé le sourire, dès le lendemain, à quelques kilomètres de Lille.

Samedi matin, le numéro 10 des Sang et Or était en effet présent à l’Union Sportive de Wasquehal pour rencontrer les dirigeants et les jeunes licenciés du club. Une visite prestigieuse puisqu’il était accompagné de deux Lillois : Olivier Giroud et Benjamin André.

Thauvin retrouve Giroud et André après le derby

Le contraste est saisissant. Vendredi soir, Florian Thauvin avait vécu un véritable calvaire au stade Pierre-Mauroy. Bien muselé par la défense lilloise, l’ancien Marseillais avait notamment manqué une énorme occasion à la 58e minute, en perdant son face-à-face avec Berke Özer après avoir trop poussé son ballon. Une prestation sanctionnée par un 2/10 sur notre site. De quoi faire de lui l’un des grands flops de ce derby remporté par Lille grâce à un but d’Olivier Giroud en fin de rencontre.

Mais samedi, changement d’ambiance ! À Wasquehal, Thauvin a retrouvé son compatriote, auteur du but décisif la veille, ainsi que Benjamin André, capitaine des Dogues. Les trois joueurs ont pris le temps d’échanger avec les jeunes footballeurs et de rencontrer les responsables de l’USW.

Un moment forcément exceptionnel pour les enfants du club, qui ont même pu repartir avec un souvenir de taille : un maillot dédicacé par les trois joueurs.