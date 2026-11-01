À LA UNE DU 1 NOV 2026
[18:20]OM : un nouveau serial buteur en feu à Marseille, Genesio n’a qu’à bien se tenir
[18:00]ASSE : l’ombre de Philippe Montanier a plané sur les Verts à Guingamp !
[17:40]PSG : Luis Enrique prêt à snober le Barça, la raison va faire grincer des dents en Catalogne
[17:20]RC Lens : humilié par le LOSC, Thauvin a retrouvé le sourire… avec Giroud !
[17:00]OL : ça se précise pour le départ de Fonseca, son staff a déjà fait ses cartons !
[16:40]OM : coup dur pour Keyliane Abdallah avant Toulouse
[16:20]FC Nantes : Poirier a menacé plusieurs joueurs après Clermont !
[16:00]OL : le Parc OL change d’ambiance avant la réception d’Angers
[15:29]ASSE : Bryan Dabo raconte comment ça a dérapé avec Christophe Galtier
[14:23]OL : une blessure a brutalement freiné la pépite de Fonseca

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : humilié par le LOSC, Thauvin a retrouvé le sourire… avec Giroud !

Par William Tertrin - 1 Nov 2026, 17:20

Au lendemain d’un derby du Nord cauchemardesque pour le RC Lens, Florian Thauvin a retrouvé le sourire à Wasquehal, où il a rendu visite aux jeunes de l’USW aux côtés d’Olivier Giroud et de Benjamin André.

La soirée du vendredi 30 octobre a été particulièrement difficile pour Florian Thauvin. Battu avec le RC Lens sur la pelouse du LOSC (1-0), le capitaine lensois est passé à côté de son derby. Mais le champion du monde 2018 a rapidement retrouvé le sourire, dès le lendemain, à quelques kilomètres de Lille.

Samedi matin, le numéro 10 des Sang et Or était en effet présent à l’Union Sportive de Wasquehal pour rencontrer les dirigeants et les jeunes licenciés du club. Une visite prestigieuse puisqu’il était accompagné de deux Lillois : Olivier Giroud et Benjamin André.

Thauvin retrouve Giroud et André après le derby

Le contraste est saisissant. Vendredi soir, Florian Thauvin avait vécu un véritable calvaire au stade Pierre-Mauroy. Bien muselé par la défense lilloise, l’ancien Marseillais avait notamment manqué une énorme occasion à la 58e minute, en perdant son face-à-face avec Berke Özer après avoir trop poussé son ballon. Une prestation sanctionnée par un 2/10 sur notre site. De quoi faire de lui l’un des grands flops de ce derby remporté par Lille grâce à un but d’Olivier Giroud en fin de rencontre.

Mais samedi, changement d’ambiance ! À Wasquehal, Thauvin a retrouvé son compatriote, auteur du but décisif la veille, ainsi que Benjamin André, capitaine des Dogues. Les trois joueurs ont pris le temps d’échanger avec les jeunes footballeurs et de rencontrer les responsables de l’USW.

Un moment forcément exceptionnel pour les enfants du club, qui ont même pu repartir avec un souvenir de taille : un maillot dédicacé par les trois joueurs.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot