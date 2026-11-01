ASSE : l’ombre de Philippe Montanier a plané sur les Verts à Guingamp !

Humiliée par Guingamp (3-0), l’ASSE a renoué avec certains de ses vieux démons, au point de faire ressurgir le souvenir de la saison dernière et de Philippe Montanier, son ancien entraîneur.

Battue lourdement sur la pelouse de Guingamp (3-0), samedi soir, l’ASSE a livré une prestation qui rappelle certaines soirées difficiles de la saison dernière, lorsque Philippe Montanier était encore sur le banc stéphanois. Une comparaison qui n’est pas venue de nulle part : elle est directement sortie de la bouche du capitaine des Verts, Julien Le Cardinal.

Le Cardinal ravive le souvenir de Philippe Montanier

Après cette deuxième défaite de la saison, le défenseur central s’est présenté en zone mixte pour tenter d’expliquer le naufrage breton. Et ses premiers mots ont particulièrement retenu l’attention : « Je n’ai pas trop d’explication, on a montré un visage similaire à ce qu’on a pu voir la saison dernière. »

Une déclaration qui fait forcément écho au passage de Philippe Montanier dans le Forez, étant donné que le capitaine stéphanois n’a pas joué sous Eirik Horneland. L’ancien entraîneur de l’ASSE avait laissé derrière lui une équipe parfois capable du meilleur, mais également confrontée à des difficultés récurrentes. Face à Guingamp, les Stéphanois ont justement donné l’impression de retomber dans ces travers : manque d’efficacité, difficultés dans la progression du ballon et incapacité à répondre lorsque le scénario s’est compliqué.

Le Cardinal n’a d’ailleurs pas cherché à se cacher derrière des circonstances atténuantes. « On n’a pas su être efficaces. Si la frappe de Jakob (Breum) termine au fond, c’est un autre match mais de toute façon, on ne mérite pas de gagner ce soir », a reconnu le capitaine, dans des propos rapportés par EVECT.

Ian Cathro face aux fantômes du passé

Pour Ian Cathro, cette déroute constitue un sérieux avertissement. L’entraîneur écossais doit désormais s’assurer que les difficultés aperçues à Guingamp ne deviennent pas une mauvaise habitude. Car si Philippe Montanier appartient désormais au passé de l’ASSE, les problèmes rencontrés lors de son passage semblent encore pouvoir ressurgir.

Julien Le Cardinal en est conscient. Le deuxième but guingampais a fait mal aux Stéphanois, avant une seconde période qu’il a lui-même qualifiée de « chaotique ». Le défenseur attend notamment davantage de mouvement et de solutions pour ressortir le ballon : « On a fait moins bien les choses aujourd’hui, on doit amener plus pour remonter la balle, dans nos mouvements. »

Le capitaine préfère néanmoins retenir les enseignements de cette soirée plutôt que de céder à l’inquiétude. « Ça donne une bonne leçon, c’est toujours mauvais de perdre mais ça met une piqûre de rappel, à savoir que nous ne sommes pas intouchables », a-t-il insisté.

Le fantôme de Philippe Montanier a donc fait une apparition au Roudourou. Reste maintenant à Ian Cathro et à ses hommes de montrer que cette ressemblance avec la saison dernière ne dépasse pas le cadre d’une mauvaise soirée. Car, comme le rappelle Le Cardinal : « Ce n’est pas la fin du monde, il reste encore 23 matchs à gagner. »