Alors que l’ASSE s’est imposée en toute fin de match face au FC Nantes, Jakob Breum (22 ans) a perdu une dent et aurait aussi pu y laisser ses tympans.

La victoire de l’ASSE face au FC Nantes (1-0) a été célébrée comme il se doit à Geoffroy-Guichard. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, l’ASSE a finalement trouvé la faille à la 90e minute grâce à Augustine Boakye. Un but libérateur qui a fait chavirer Geoffroy-Guichard.

Le Chaudron a explosé après le but de Boakye

La soirée avait d’ailleurs une saveur particulière puisque les Magic Fans célébraient également leur 35e anniversaire. Fumigènes, feux d’artifice et chants ont accompagné l’explosion de joie du public stéphanois. Pour Jakob Breum, le bruit était tout simplement assourdissant.

Au micro d’Ici Loire, le milieu de terrain danois de l’ASSE a raconté son expérience : « Oui, peut-être que le mot tremblement de terre est le plus adapté. Je n’avais jamais entendu autant de bruit. Je ne sais pas s’il y avait des outils pour mesurer la vitesse, mais on a tous sprinté jusqu’au point de corner pour aller fêter ce moment avec Augustine (Boakye) et les supporters. C’était un moment incroyable. »

Le capitaine Julien Le Cardinal a lui aussi évoqué l’émotion ressentie après cette réalisation décisive. Les célébrations des supporters l’ont particulièrement marqué. « L’ambiance sur le but ? J’ai ressenti beaucoup de choses. J’avais des frissons, j’ai couru », a-t-il confié.

Breum et Le Cardinal sous le choc à l’ASSE

Concernant le feu d’artifice déclenché dans le Chaudron, le défenseur de l’ASSE a également rappelé le contexte particulier de la soirée : « C’est normal de faire ça pour leur anniversaire. Ils voulaient faire ça à la fin du match. Mais vu qu’on marque, ils ont déclenché. Vu que c’est le temps additionnel, ça nous perturbe un peu, mais ça s’est bien terminé au final. On va dire que c’est parfait. »

Cette victoire arrachée dans les derniers instants permet aux Verts de poursuivre leur bonne dynamique. L’ASSE conserve la tête du championnat avec six points d’avance sur Nancy.

Au-delà des trois points, cette soirée restera marquante pour les joueurs, notamment pour Jakob Breum, qui a découvert toute la puissance du Chaudron lors d’un moment particulièrement intense. Les Magic Fans ont, eux aussi, vécu un anniversaire qu’ils ne sont pas près d’oublier.