Pronostic Guingamp – ASSE (30/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Ligue 2 entre Guingamp et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’AS Saint-Étienne se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse de l’En Avant Guingamp, pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. Toujours solidement installés en tête du classement, les Verts tenteront de décrocher leur huitième victoire de la saison à Guingamp afin de conforter un peu plus leur place de leader.

Ligue 2 – Guingamp vs ASSE

Samedi 31 octobre 2026 · 20h · Stade du Roudourou

Guingamp : faire tomber le leader pour relancer sa saison

L’En Avant Guingamp aborde cette rencontre avec la volonté de confirmer son regain de forme. Après un début de championnat marqué par une certaine irrégularité, les Bretons peinent encore à trouver la constance nécessaire pour se rapprocher des premières places du classement. Le club costarmoricain espérait pourtant jouer les premiers rôles cette saison, mais ses résultats ne lui ont pas encore permis de s’installer durablement dans le haut du tableau.

Les Guingampais ont notamment traversé une période délicate, avec plusieurs résultats décevants qui ont freiné leur progression. Leur manque de régularité constitue l’un des principaux problèmes rencontrés depuis le début de cet exercice. Capables de proposer de bonnes séquences de jeu, les Bretons éprouvent parfois des difficultés à maintenir le même niveau d’intensité pendant 90 minutes.

Face à l’AS Saint-Étienne, Guingamp aura néanmoins l’occasion de frapper un grand coup. Recevoir le leader du championnat représente toujours une source de motivation supplémentaire, d’autant que les Bretons pourront compter sur le soutien de leur public au stade du Roudourou. Un succès face aux Verts permettrait non seulement de prendre trois points précieux, mais aussi d’envoyer un signal fort aux autres équipes de Ligue 2.

Pour espérer créer la surprise, les Guingampais devront avant tout afficher une grande rigueur défensive. Face à une équipe stéphanoise qui dispose de nombreux joueurs capables de faire la différence offensivement, la moindre erreur pourrait se payer cher. Les locaux devront également exploiter les espaces laissés par les Verts et se montrer efficaces dans les transitions rapides.

L’entame de match pourrait notamment être déterminante. Si Guingamp parvient à imposer un rythme élevé et à mettre rapidement la défense stéphanoise sous pression, les Bretons pourraient prendre confiance. À l’inverse, laisser les visiteurs s’installer dans la rencontre risquerait de compliquer sérieusement leurs ambitions.

ASSE : poursuivre sa marche en avant vers la Ligue 1

De son côté, l’AS Saint-Étienne réalise un excellent début de saison. Avec 25 points récoltés lors des dix premières journées, les Verts occupent la première place du classement et confirment leur statut de sérieux prétendants à la montée. Après avoir manqué leur objectif de retrouver immédiatement la Ligue 1 la saison passée, les Stéphanois semblent désormais déterminés à ne pas laisser passer leur chance.

Sous les ordres d’Ian Cathro, le club du Forez affiche de solides arguments. Avec sept victoires, quatre nuls et une seule défaite ? Non : après dix journées, le bilan des Verts est de huit victoires ? Il convient de retenir le total de 25 points et l’objectif d’une huitième victoire, soit sept succès, quatre points provenant d’autres résultats et une défaite. Les Stéphanois ont en tout cas réussi à prendre une avance intéressante sur leurs poursuivants, ce qui leur permet d’aborder ce déplacement avec confiance.

Le week-end dernier, l’ASSE a confirmé sa bonne dynamique en s’imposant face au FC Nantes (1-0). Longtemps accrochés par les Canaris, les Verts ont finalement trouvé la faille dans les dernières minutes grâce à Augustine Boakye (90e). Une victoire arrachée au bout du suspense qui témoigne de la détermination des joueurs stéphanois et de leur capacité à faire la différence même lorsqu’ils rencontrent des difficultés.

Cette réussite constitue un atout important dans la course à la montée. Là où certaines équipes peuvent laisser échapper des points dans des rencontres fermées, les hommes d’Ian Cathro parviennent régulièrement à trouver des solutions. Leur confiance actuelle pourrait encore jouer un rôle majeur sur la pelouse de Guingamp.

L’entraîneur stéphanois devra toutefois composer avec quelques absences. Gautier Larsonneur, blessé au genou, ne sera pas disponible, tout comme Tamar Svetlin. En revanche, le retour de Naïr représente une solution supplémentaire pour le technicien. Malgré ces forfaits, les Verts possèdent un effectif suffisamment fourni pour présenter une équipe compétitive.

À Guingamp, l’objectif sera donc clair : poursuivre cette excellente dynamique et continuer à creuser l’écart avec les autres candidats à la montée. Mais les Stéphanois devront éviter tout excès de confiance face à un adversaire qui aura à cœur de faire tomber le leader.

Les confrontations entre les deux équipes

L’En Avant Guingamp et l’AS Saint-Étienne se connaissent particulièrement bien pour s’être affrontés à plusieurs reprises ces dernières saisons, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue 2. Deux clubs historiques du football français, habitués aux rencontres disputées et aux ambiances animées dans leurs stades respectifs.

Leurs confrontations ont notamment pris une importance particulière lors des précédents passages des Verts en deuxième division. Guingamp a déjà montré qu’il était capable de mettre en difficulté le club stéphanois, tandis que l’ASSE a également obtenu des résultats importants face aux Bretons.

Cette nouvelle opposition intervient toutefois dans un contexte différent. Saint-Étienne se présente avec le statut de leader et la volonté de poursuivre sa domination sur le championnat. Guingamp, de son côté, cherchera à profiter de cette affiche pour réaliser une performance de référence et donner davantage de relief à son début de saison.

Le facteur domicile pourrait avoir son importance. Au Roudourou, les Guingampais tenteront de mettre de l’intensité dans les duels et de gêner la construction stéphanoise. Mais les Verts possèdent suffisamment de qualités techniques et offensives pour répondre à ce défi.

La maîtrise du milieu de terrain et l’efficacité dans les deux surfaces pourraient ainsi faire basculer cette rencontre, qui s’annonce plus équilibrée que ne le laisse penser le classement.

Les compositions probables

La compo probable de Guingamp : Ortola – Koffi, Gomis, Demouchy, Matumona – Averlant, Ducrocq, Ahilé, Ben Brahim – Hemia, Kielt.

La compo probable de l’ASSE : Ndiaye – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum, Cardona, Davitashvili ou Ballo.

Absents : Larsonneur, Eymard, Svetlin (blessés).

Les joueurs à suivre

Amine Ben Brahim (Guingamp) : L’ailier guingampais pourrait être l’un des principaux dangers pour la défense stéphanoise. Auteur d’un doublé lors du succès de son équipe sur la pelouse de Clermont (2-0), le joueur offensif a porté son total à trois réalisations cette saison en Ligue 2. Sa capacité à provoquer ses adversaires, à accélérer sur son côté et à se montrer dangereux dans les derniers mètres pourrait être précieuse pour les Bretons. Face à une ASSE qui devrait chercher à prendre le contrôle du ballon, Ben Brahim pourrait notamment bénéficier d’espaces pour s’exprimer en contre-attaque. Une nouvelle prestation décisive de sa part permettrait à Guingamp d’espérer bousculer le leader.

Augustine Boakye (ASSE) : L’ailier ghanéen réalise un excellent début de saison sous les couleurs stéphanoises. Auteur de six buts et trois passes décisives en championnat, il fait partie des éléments les plus décisifs de l’effectif d’Ian Cathro. Déjà sauveur des Verts face au FC Nantes le week-end dernier grâce à son but inscrit à la 90e minute, Boakye pourrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant. Sa vivacité, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences individuelles constituent des armes importantes pour l’ASSE. Face à une défense guingampaise qui pourrait laisser des espaces, le Ghanéen aura une belle occasion de confirmer son excellente dynamique.

Notre pronostic pour Guingamp – ASSE

Cette rencontre entre l’En Avant Guingamp et l’AS Saint-Étienne oppose deux formations aux ambitions bien différentes. D’un côté, les Bretons cherchent à retrouver de la régularité pour s’éloigner de la zone dangereuse. De l’autre, les Verts souhaitent poursuivre leur impressionnant début de saison et conserver leur avance en tête du championnat.

Sur le papier, l’ASSE possède un avantage assez net. Avec 25 points pris sur 30 possibles, les Stéphanois affichent une remarquable efficacité depuis le début de cet exercice. Leur secteur offensif, emmené notamment par Augustine Boakye, Irvin Cardona et Jesper Breum, représente une menace permanente pour les défenses adverses.

Les hommes d’Ian Cathro ont également montré qu’ils savaient s’adapter à différents scénarios. Capables de dominer leurs adversaires dans le jeu, ils peuvent aussi faire preuve de patience lorsque les espaces se font rares. Leur dernière victoire face au FC Nantes (1-0), obtenue dans les ultimes minutes, illustre parfaitement cette capacité à ne jamais renoncer.

Guingamp possède toutefois quelques arguments pour espérer contrarier les plans stéphanois. Les Bretons viennent de renouer avec le succès face à Clermont et pourraient profiter de ce résultat pour aborder la rencontre avec davantage de confiance. Devant leur public, ils auront également à cœur de réaliser une prestation convaincante face à la meilleure équipe du championnat.

Les difficultés défensives guingampaises pourraient néanmoins peser lourd. Face à une formation stéphanoise qui possède plusieurs joueurs capables de faire la différence individuellement, les hommes de Sylvain Ripoll devront faire preuve d’une grande vigilance. Le moindre espace laissé à Boakye, Cardona ou Breum pourrait se transformer en occasion dangereuse.

L’absence de Gautier Larsonneur pourrait également constituer un élément à surveiller du côté de l’ASSE. Si Mamour Ndiaye a l’occasion de confirmer ses qualités dans le but stéphanois, Guingamp pourrait chercher à le mettre rapidement à contribution, notamment sur les coups de pied arrêtés et les frappes lointaines.

Nous imaginons donc une rencontre assez animée, avec deux équipes capables de se créer des occasions. Guingamp devrait chercher à profiter de l’avantage du terrain pour poser des problèmes au leader, mais la qualité offensive et la confiance actuelle des Stéphanois pourraient finalement faire la différence.

Les cotes de Guingamp – ASSE

Pari Cote Victoire de Guingamp 3,40 Match nul 3,35 Victoire de l’ASSE 1,75

Notre pronostic : victoire de Guingamp, côtée à 3,40

Nous misons sur une victoire de l’En Avant Guingamp face à l’AS Saint-Étienne. Malgré leur statut de leader et leur excellente dynamique, les Verts pourraient connaître un coup d’arrêt sur la pelouse du Roudourou. Revigorés par leur dernier succès face à Clermont (2-0), les Bretons auront à cœur de confirmer leur regain de forme devant leur public en faisant tomber le premier du championnat.

Si les hommes d’Ian Cathro disposent de solides arguments offensifs, Guingamp pourrait profiter de l’avantage du terrain et des quelques absences stéphanoises pour créer la surprise. Nous imaginons une rencontre ouverte et disputée, dans laquelle les Bretons pourraient faire preuve de davantage de réalisme pour infliger aux Verts leur deuxième défaite de la saison.

Notre score : Guingamp 2-1 ASSE.