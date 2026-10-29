ASSE : avec Ferreira, Cathro a peut-être trouvé un nouveau couteau suisse !

Après Maxime Bernauer, aligné tantôt au milieu tantôt en défense, et Kevin Pedro, tantôt aligné à droite et tantôt dans l’axe, Ian Cathro envisagerait-il un nouveau poste pour Joao Ferreira ?

Ian Cathro aime les joueurs polyvalents. Depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE, le technicien écossais n’hésite pas à faire évoluer certains de ses éléments à différents postes. Maxime Bernauer en est le parfait exemple, lui qui peut aussi bien évoluer dans l’entrejeu qu’en défense centrale. Kevin Pedro, de son côté, a déjà démontré son aptitude à occuper le couloir droit ou l’axe de la défense. Et voilà que João Ferreira pourrait, à son tour, élargir sa palette.

Le Portugais, dont les prestations sont de plus en plus convaincantes, a en effet terminé la rencontre face au FC Nantes (1-0) au poste de latéral gauche. Une première pour lui, comme il l’a expliqué ce jeudi en conférence de presse.

« Je suis en concurrence avec Kévin Pedro. C’est un très bon joueur. Tout se passe très bien entre nous. On a chacun nos qualités et c’est au coach de prendre ses décisions. Contre Nantes, j’ai fini le match à gauche. J’avais joué mon premier match à ce poste. Ce n’est pas là que je me sens le plus à l’aise mais c’est une bonne chose d’être polyvalent. Cela peut aussi m’aider à jouer plus et à progresser. »

Ferreira encore testé à gauche ce jeudi

Et visiblement, l’expérience n’est pas restée sans lendemain. Ce jeudi, à l’entraînement, Cathro a de nouveau positionné Ferreira sur le côté gauche lors d’un exercice consacré à la circulation du ballon, aux centres et aux frappes. Le Portugais en a profité pour faire parler sa qualité de frappe du pied droit. Un détail intéressant qui pourrait inciter son entraîneur à renouveler l’expérience.

Car Ferreira possède des qualités susceptibles de lui permettre de s’adapter à ce nouveau rôle. Puissant, rapide, à l’aise techniquement, il peut apporter du dynamisme dans son couloir. Son utilisation à gauche, où Ben Old ne s’impose pas vraiment, pourrait également lui permettre de repiquer sur son pied droit pour frapper ou chercher des solutions dans l’axe. Même si ses repères restent naturellement meilleurs à droite, cette polyvalence représente un atout supplémentaire dans un effectif où la concurrence est particulièrement relevée.

Cathro apprécie ses qualités

Ian Cathro ne cache d’ailleurs pas son estime pour l’ancien joueur du Benfica. « João est un joueur expérimenté, son parcours le montre. Il est passé par un très bon centre de formation et plusieurs grands championnats. C’est un très bon footballeur, très fort techniquement et physiquement, il a de bonnes capacités. La saison dernière a été difficile pour lui, comme pour l’équipe. Il avait sans doute besoin de temps pour s’adapter, de trouver plus d’équilibre et de calme. Il est en train de montrer ses qualités et nous, le staff, on va continuer de l’aider comme on le fait pour tous les joueurs. »

Ferreira apprécie lui aussi sa collaboration avec le technicien écossais, notamment grâce à leur langue commune. « Je ne le connaissais pas avant mais c’est une bonne chose pour moi d’avoir un coach qui parle ma langue. On peut échanger plus profondément et je peux l’aider à faire passer des messages. »

De quoi faciliter son adaptation aux exigences tactiques de Cathro et, pourquoi pas, à un nouveau poste. Rien ne dit encore que Ferreira s’installera durablement à gauche. Mais entre son entrée en matière face à Nantes et sa nouvelle utilisation à l’entraînement, la piste semble sérieusement étudiée.