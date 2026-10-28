ASSE : des bonnes et mauvaises nouvelles pour Ian Cathro avant Guingamp !

À quelques jours du déplacement de l’ASSE sur la pelouse de Guingamp, Ian Cathro doit composer avec plusieurs nouvelles concernant les effectifs. Si les Verts pourraient enregistrer un retour précieux pour cette rencontre, plusieurs absences se profilent. Et mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne : l’En Avant Guingamp récupère plusieurs joueurs importants au meilleur moment !

L’AS Saint-Étienne s’apprête à passer un nouveau test en Ligue 2 ! Leaders du championnat avec 25 points après dix journées, les Verts veulent poursuivre leur belle dynamique et conforter leur première place. Mais le déplacement à Guingamp, samedi, pourrait réserver quelques difficultés à Ian Cathro et ses hommes.

Car si la formation stéphanoise doit toujours composer avec plusieurs pépins physiques, son prochain adversaire retrouve progressivement des forces. Après un début de saison compliqué, l’En Avant Guingamp a retrouvé quelques couleurs et pourra compter sur un groupe beaucoup plus étoffé pour recevoir l’ASSE.

ASSE : Larsonneur et Svetlin absents, une bonne nouvelle pour Naïr !

Du côté de Saint-Étienne, Ian Cathro devrait encore devoir se passer de plusieurs éléments. Gautier Larsonneur, touché au genou, ne devrait pas être disponible pour ce déplacement en Bretagne. Une absence notable pour les Verts, même si elle pourrait permettre à son remplaçant de poursuivre son intérim.

Autre forfait attendu : celui de Tamar Svetlin. Le milieu de terrain stéphanois ne devrait pas non plus être de la partie, ce qui limiterait les possibilités de rotation dans l’entrejeu.

Paul Eymard, toujours en convalescence, demeure également indisponible.

Mais une bonne nouvelle se dessine tout de même pour le staff stéphanois ! Sohaib Naïr, forfait de dernière minute face au FC Nantes, devrait pouvoir tenir sa place contre Guingamp.

Un retour qui tombe à point nommé, d’autant que cette rencontre aura une saveur particulière pour le défenseur, qui retrouvera son ancien club.

Ian Cathro pourrait donc récupérer une solution supplémentaire dans un secteur où les garanties physiques restent essentielles pour aborder les prochaines échéances.

Guingamp récupère du monde, une mauvaise nouvelle pour les Verts !

Et pendant que l’ASSE surveille son infirmerie, Guingamp retrouve progressivement un effectif presque au complet.

Les hommes de Sylvain Ripoll restent sur une prestation rassurante à Clermont, avec notamment un match sans encaisser de but. Une solidité défensive retrouvée qui coïncide avec les retours de suspension de Donatien Gomis et Albin Démouchy.

Mais ce n’est pas tout ! Selon Le Télégramme, les Bretons ont également enregistré les retours de Gautier Ott et Darly Nlandu ces derniers jours.

Jasser Chamakh, absent en raison d’une blessure musculaire, a lui aussi repris l’entraînement collectif lundi. Le milieu offensif de 23 ans pourrait ainsi retrouver le groupe dès samedi pour la réception des Verts.

Enfin, le jeune latéral gauche Vimoj Muntu se rapproche également d’un retour.

Autant de bonnes nouvelles pour Sylvain Ripoll, dont la situation personnelle semblait fragilisée par les résultats décevants du début de saison.

ASSE : un déplacement piège pour conserver la tête de la Ligue 2 ?

Avec ces nombreux retours, Guingamp pourrait donc présenter un visage bien différent de celui observé ces dernières semaines.

Actuellement onzième avec 11 points, l’EAG possède un besoin urgent de résultats pour remonter au classement. Et quoi de mieux que la réception du leader pour tenter de lancer définitivement sa saison ?

Du côté de l’ASSE, la vigilance sera de mise. Malgré leur excellent début de championnat, les Stéphanois savent qu’ils ne peuvent pas se permettre de relâchement, alors que Montpellier, Nancy et Reims restent à l’affût derrière eux.

Ian Cathro devra notamment trouver les solutions pour compenser les absences de Larsonneur et Svetlin tout en maintenant l’équilibre de son équipe.

Une chose est sûre : entre le retour attendu de Sohaib Naïr et une infirmerie guingampaise qui se vide, les nouvelles sont contrastées pour l’ASSE. Les Verts devront se méfier d’un adversaire renforcé et bien décidé à faire tomber le leader samedi !