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ASSE Mercato : un nouveau latéral gauche en janvier, c’est validé ! 

Par Bastien Aubert - 27 Oct 2026, 14:40
Ian Cathro (ASSE)

Les supporters de l’ASSE valident l’arrivée d’un possible latéral gauche au prochain mercato hivernal.

L’ASSE doit-elle recruter un latéral gauche lors du prochain mercato hivernal ? La question fait débat chez les supporters stéphanois, mais la tendance est nette.

Le poste de latéral gauche pose question à l’ASSE

Face aux limites affichées par Ben Old et au manque de concurrence dans ce secteur, l’idée d’une arrivée en janvier gagne du terrain. Comme l’a rapporté Peuple Vert, une réflexion pourrait s’ouvrir au sein du club sur ce poste. Un dossier à suivre alors que les Verts pourraient chercher à rééquilibrer leur effectif lors de la prochaine fenêtre de transferts. But! a soumis la question à ses lecteurs à travers un sondage : « L’ASSE doit-elle recruter un latéral gauche en janvier ? » Les résultats témoignent d’un soutien majoritaire à cette possibilité :

  • Oui : 68,4 %
  • Non : 31,6 %

Les supporters de l’ASSE favorables à une recrue à gauche

Près de sept votants sur dix se prononcent donc en faveur d’un renfort dans le couloir gauche. Un résultat qui traduit une attente d’une partie des supporters, notamment au regard des solutions actuellement disponibles à ce poste.

Reste désormais à savoir si la direction stéphanoise décidera de passer à l’action. Pour l’heure, la piste d’un recrutement relève d’une réflexion évoquée dans la presse, et non d’une arrivée confirmée. Le mercato de janvier pourrait néanmoins offrir à l’ASSE l’occasion de répondre à cette préoccupation.

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