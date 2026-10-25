ASSE : le FC Nantes a relancé un rêve fou chez les Verts !

Grâce à sa victoire arrachée face au FC Nantes (1-0), l’AS Saint-Étienne peut s’appuyer sur un succès fort en émotions, au point de faire naître de grandes ambitions chez Ben Old.

La victoire face au FC Nantes (1-0) pourrait peser bien plus que trois points dans la saison de l’ASSE. C’est en tout cas la conviction de Ben Old, marqué par la difficulté de la rencontre et par le scénario de ce succès décroché dans les derniers instants.

Longtemps mis en difficulté par l’organisation nantaise, les Verts ont dû patienter jusqu’à la 90e minute pour faire la différence grâce à Augustine Boakye. Une délivrance qui a provoqué une immense explosion de joie à Geoffroy-Guichard.

Pour le Néo-Zélandais, cette rencontre représente un moment potentiellement important dans la saison stéphanoise. « Dans la difficulté de ce match, ces scènes de joie avec le public, oui ça en fait un match très important dans cette saison », a-t-il expliqué après la rencontre.

« Ce genre de victoires peuvent amener de grandes choses, des titres »

Ben Old ne s’est pas arrêté à l’importance immédiate de ce succès. Le joueur de l’ASSE voit dans ce type de victoire arrachée au mental la possibilité de construire quelque chose de plus ambitieux. « Ce genre de victoires peuvent amener de grandes choses, des titres », a-t-il affirmé.

Un message fort, qui témoigne des ambitions du groupe stéphanois. Dans un championnat exigeant, savoir gagner même lorsque le jeu est compliqué peut constituer un atout majeur. Face à Nantes, les Verts ont dû s’accrocher, trouver des solutions et attendre les ultimes minutes pour être récompensés.

L’ASSE devra désormais confirmer sur la durée. Mais une chose est certaine : dans l’esprit du Néo-Zélandais, cette victoire contre Nantes pourrait être davantage qu’une simple soirée réussie. Elle pourrait contribuer à nourrir les grandes ambitions des Verts, que ce soit en Ligue 2 ou même plus encore…