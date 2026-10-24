ASSE : Cathro a déjà mis le cap sur son premier titre majeur avec les Verts

Alors que l’ASSE réalise un début de saison prometteur en Ligue 2, Ian Cathro affiche déjà une ambition qui dépasse largement les records du championnat.

L’ASSE est de retour au premier plan en ce début de saison. Avec 22 points récoltés après neuf journées, les Verts ont égalé un record vieux de plus de 60 ans en Ligue 2. Une performance qui confirme le bon travail réalisé par Ian Cathro depuis son arrivée sur le banc stéphanois.

Mais si cette dynamique se poursuit, l’entraîneur écossais pourrait inscrire son nom dans les statistiques du club dès sa première saison dans le Forez. Un scénario qui ne semble pourtant pas être sa principale préoccupation.

Interrogé sur ces records, Ian Cathro a préféré afficher une ambition bien plus élevée. Le technicien ne cache pas que marquer l’histoire de l’ASSE ne peut pas se résumer à une performance en deuxième division. « Si je peux répondre de manière plus amusante à votre question, si je veux entrer dans l’histoire de ce club, ce ne sera pas pour un événement qui se passe en Ligue 2… », a-t-il expliqué, comme rapporté par EVECT.

Un message clair : l’ASSE doit viser plus haut

Derrière cette déclaration, le message est limpide. Ian Cathro ne veut pas simplement empiler les points ou faire tomber quelques records statistiques. Son ambition est de ramener Saint-Étienne vers les sommets et de lui permettre de retrouver une place à la hauteur de son histoire.

Pour les supporters stéphanois, cette sortie a de quoi nourrir les espoirs. Le club possède un palmarès historique, marqué notamment par ses dix titres de champion de France. Et si la priorité reste de réussir la saison en cours, le discours de Cathro témoigne d’une volonté de construire quelque chose de plus grand.

Reste désormais à transformer les ambitions en résultats. Mais une chose est certaine : pour Ian Cathro, les records de Ligue 2 ne constituent qu’une étape. L’Écossais semble déjà regarder vers un objectif autrement plus prestigieux : offrir un nouveau titre majeur à l’AS Saint-Étienne.