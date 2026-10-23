ASSE : Cathro a une belle surprise en préparation, les supporters vont adorer !

Ian Cathro ouvre la porte à de nouvelles possibilités pour rapprocher les supporters de l’ASSE des joueurs, malgré sa volonté de préserver le secret des entraînements.

Les supporters de l’ASSE pourraient bientôt retrouver le sourire. Alors que les entraînements des Verts se déroulent majoritairement à huis clos depuis le début de la saison, Ian Cathro a évoqué une évolution possible pour renouer le lien avec le public stéphanois.

L’ASSE veut renouer avec ses supporters

La frustration grandit chez les habitués du centre sportif Robert-Herbin, à L’Étrat. Depuis plusieurs mois, les occasions d’assister aux entraînements de l’équipe professionnelle se font rares. Une situation qui s’explique notamment par la volonté de Ian Cathro de travailler dans la discrétion afin de ne pas dévoiler ses plans à ses adversaires.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse à deux jours d’affronter le FC Nantes, le technicien écossais a toutefois tenu à rassurer les supporters. « Je ne veux pas qu’on se ferme de nos supporters », a-t-il expliqué pour EVECT, avant d’évoquer des pistes pour améliorer leur expérience.

De nouvelles ouvertures en préparation ?

Ian Cathro souhaite trouver un meilleur équilibre entre la préparation sportive et la proximité avec le public. « On veut essayer de trouver une nouvelle voie de créer cet engagement avec les supporters, ce sera certainement le cas dans les semaines à venir, avec une meilleure expérience pour les supporters, dans de meilleures conditions », a-t-il annoncé.

Le coach stéphanois envisage même de créer de nouvelles traditions autour du club. « J’espère qu’on arrivera à trouver de nouvelles traditions avec du divertissement, quelque chose d’intéressant pour les supporters », a-t-il ajouté, en soulignant également l’importance d’inspirer les jeunes qui rêvent de rejoindre un jour le centre de formation.

De quoi susciter l’espoir chez les fans des Verts ! Des événements ou des séances ouvertes pourraient être proposés prochainement, même si aucune date précise ni aucun programme officiel n’ont encore été confirmés. La discrétion restera toutefois une priorité pour Ian Cathro, qui entend continuer à préparer ses rencontres à l’abri des regards.