ASSE : Cathro se méfie du FC Nantes !

Leader de Ligue 2, l’ASSE accueillera samedi un FC Nantes en difficulté, seulement 14e du classement. Mais pas question pour Ian Cathro de prendre les Canaris de haut. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur stéphanois a appelé ses joueurs à la vigilance, tout en faisant le point sur son effectif.

L’ASSE avance avec le vent dans le dos. Vainqueurs de Rodez (2-0), puis du Red Star (1-0) samedi dernier au stade Bauer, les Verts ont conforté leur fauteuil de leader et affichent une solidité collective de plus en plus convaincante. À l’inverse, le FC Nantes peine à décoller. Relégués de Ligue 1 au printemps dernier, les Canaris occupent une décevante 14e place et restent sur une défaite à domicile face à Dunkerque (2-3). Sur le papier, le choc de samedi à Geoffroy-Guichard semble donc déséquilibré. Mais Ian Cathro refuse de tomber dans le piège de la facilité.

« Nantes, c’est un grand club. Le début de saison, les derniers résultats, il faut mettre ça de côté. Il faut se dire que ce sera un grand match, avec de bons joueurs dans chacune des deux équipes », a prévenu le technicien écossais ce jeudi en conférence de presse.

Pour Cathro, le classement ne reflète pas forcément le potentiel nantais. Malgré ses difficultés, le FCN possède des individualités capables de faire basculer une rencontre. Et son besoin urgent de points pourrait le rendre particulièrement dangereux. L’entraîneur des Verts s’attend donc à une opposition autrement plus compliquée que ne le laisse supposer la situation des Canaris.

Cathro veut retrouver l’équilibre affiché au Red Star

Plus que les faiblesses nantaises, Cathro préfère insister sur les progrès de son équipe. La victoire au Red Star a marqué les esprits. Sans forcément briller offensivement, les Stéphanois ont affiché une maîtrise et une solidarité qui leur avaient parfois fait défaut depuis le début de saison.

« J’ai beaucoup aimé notre prestation au Red Star. On a montré qu’on était maintenant une vraie équipe. Il faudra confirmer contre Nantes, un adversaire que je respecte beaucoup et qui, j’en suis sûr, vendra chèrement sa peau. Nous devrons avoir le bon équilibre, comme cela a été le cas lors de notre dernier match. »

Le message est clair : l’ASSE ne doit surtout pas se relâcher. Face au Red Star, les Verts ont su faire preuve de maturité après l’ouverture du score d’Irvin Cardona. Une capacité à gérer les temps faibles et à défendre collectivement qui constitue un progrès important. Samedi, devant leur public, ils devront conserver cette rigueur tout en prenant davantage l’initiative du jeu. Car Nantes, malgré ses lacunes défensives, possède les armes pour sanctionner le moindre excès de confiance.

Larsonneur et Svetlin absents plusieurs semaines

Cathro devra toutefois composer avec deux absences prolongées. Touché au genou droit contre Rodez, Gautier Larsonneur n’est pas près de retrouver les terrains. « C’est plus clair pour Gautier Larsonneur, pour lequel je peux évoquer plusieurs semaines d’absence », a indiqué son entraîneur, sans préciser de date de retour.

Une indisponibilité qui devrait permettre à Mamour Ndiaye d’enchaîner après sa première titularisation convaincante au Red Star. Le jeune gardien sénégalais aura une nouvelle occasion de démontrer qu’il peut assurer l’intérim, voire bousculer la hiérarchie.

Autre coup dur, Tamar Svetlin souffre du tendon d’Achille et manquera lui aussi plusieurs semaines. En revanche, Cathro récupère Julien Le Cardinal, sorti sur blessure à Bauer, ainsi que Chico Lamba. Deux renforts bienvenus pour une défense qui monte en puissance.

L’ASSE abordera donc ce rendez-vous avec des certitudes renforcées, mais aussi quelques absences à gérer. Face à un Nantes dos au mur, Cathro attend surtout une confirmation : celle d’une équipe désormais capable d’allier talent, maîtrise et régularité. Et de se comporter en véritable leader.