ASSE, FC Nantes : double coup dur confirmé avant le choc du Chaudron

Ian Cathro a livré des précisions importantes sur l’état de son groupe avant la réception du FC Nantes, samedi à 20h45. Si deux défenseurs sont de nouveau disponibles, Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin resteront éloignés des terrains pendant plusieurs semaines.

Lamba et Le Cardinal bien disponibles

On vous en parlait mercredi : plusieurs absences et incertitudes entouraient encore le groupe de l’ASSE à l’approche du choc face au FC Nantes. Ian Cathro a désormais levé une partie du doute, avec deux bonnes nouvelles dans le secteur défensif.

Selon la source de Morning Foot sur les Verts, Chico Lamba et Julien Le Cardinal peuvent prétendre à une place dans le groupe. « Chico Lamba est disponible pour cette réception, tout comme Julien Le Cardinal qui est ok », a confirmé l’entraîneur stéphanois.

Le retour de Le Cardinal, capitaine de l’ASSE, offre notamment une solution expérimentée supplémentaire pour contenir les offensives nantaises. Lamba élargit également les possibilités de Cathro dans une arrière-garde qui sera particulièrement sollicitée au cours des prochaines semaines.

Larsonneur absent plusieurs semaines

Le verdict est en revanche plus lourd pour Gautier Larsonneur. Déjà forfait lors de la victoire obtenue sur la pelouse du Red Star (1-0), le gardien numéro un ne retrouvera pas immédiatement sa place. « C’est plus clair pour Gautier Larsonneur, pour lequel je peux évoquer plusieurs semaines d’absence », a annoncé Cathro.

Cette indisponibilité devrait permettre à Mamour Ndiaye d’enchaîner dans le but stéphanois. Titularisé contre le Red Star, le jeune gardien sénégalais avait réussi ses débuts en gardant sa cage inviolée. Il pourrait désormais profiter d’une vraie continuité.

Suite à la blessure de Larsonneur, Mamour Ndiaye a effectué ses débuts avec Saint-Étienne contre le Red Star. Le gardien sénégalais est arrivé de Norvège. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2111389255557955826

Svetlin également éloigné des terrains

Autre confirmation donnée par le technicien écossais : Tamar Svetlin ne sera pas disponible à court terme. « Tamar Svetlin sera absent quelques semaines », a simplement précisé Cathro. Le milieu international slovène, arrivé dans le Forez cet été, doit poursuivre sa récupération.

Cette absence réduit les options dans l’entrejeu, où Svetlin avait progressivement trouvé sa place dans la rotation. L’ASSE devra donc conserver les équilibres aperçus au Red Star sans l’un de ses éléments prometteurs, alors que le calendrier va rapidement s’enchaîner.

Un bilan contrasté avant Nantes

Le point médical est donc partagé avant cette affiche entre deux formations ambitieuses de Ligue 2. Les retours de Lamba et Le Cardinal renforcent la défense, mais les indisponibilités prolongées de Larsonneur et Svetlin vont obliger Cathro à réorganiser son équipe au-delà du seul rendez-vous face aux Canaris.

Leader du championnat et relancée par son succès au Red Star, l’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard avec l’objectif de poursuivre sa dynamique. Elle devra y parvenir sans son gardien titulaire, mais avec une défense qui récupère deux éléments précieux.