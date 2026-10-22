ASSE : trois absents et trois incertains pour Cathro avant le FC Nantes

À l’approche du choc face au FC Nantes, ce samedi (20h), l’ASSE doit composer avec trois forfaits et trois joueurs incertains.

Après sa précieuse victoire sur la pelouse du Red Star (0-1), l’AS Saint-Étienne retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi (20h) pour un choc très attendu face au FC Nantes, à l’occasion de la prochaine journée de Ligue 2. Mais avant ces retrouvailles entre deux clubs historiques du football français, Ian Cathro doit faire face à plusieurs mauvaises nouvelles sur le plan médical. L’entraîneur des Verts devra en effet composer avec trois forfaits et trois joueurs incertains, ce qui pourrait sérieusement compliquer ses choix pour cette rencontre.

Larsonneur, Lamba et Traoré forfaits face au FC Nantes

Pour la réception des Canaris, Ian Cathro devra notamment se passer de son gardien titulaire, Gautier Larsonneur, toujours éloigné des terrains en raison d’une blessure au genou droit contractée face à Rodez. Déjà absent lors du déplacement au Red Star, le portier stéphanois manquera donc une deuxième rencontre consécutive. L’entraîneur de l’ASSE devra également faire sans le défenseur central Chico Lamba, qui poursuit sa convalescence, ainsi que sans le jeune latéral gauche, Lassana Traoré. Trois absences confirmées qui privent le technicien écossais de plusieurs solutions dans son effectif à l’approche de ce rendez-vous important.

Le Cardinal, Svetlin et Eymard incertains contre Nantes

Mais les mauvaises nouvelles pourraient ne pas s’arrêter là pour l’ASSE. Sorti sur blessure dès la première période face au Red Star après avoir reçu un coup, Julien Le Cardinal reste incertain pour affronter le FC Nantes. Même situation pour Tamar Svetlin, toujours gêné par des douleurs au tendon d’Achille, et Paul Eymard, récemment touché à l’entraînement au niveau de son ancienne fracture du tibia.

Au total, six joueurs stéphanois sont donc concernés par des problèmes physiques avant la réception des Canaris. Si trois forfaits sont déjà annoncés, Ian Cathro espère encore pouvoir récupérer certains de ses éléments incertains d’ici samedi. Leur évolution sera particulièrement surveillée dans les prochaines heures, alors que les Verts tenteront de poursuivre leur bonne dynamique en Ligue 2 face à un adversaire historique.