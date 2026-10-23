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ASSE : coup de théâtre avant le choc face au FC Nantes !

Par William Tertrin - 23 Oct 2026, 22:24

L’ASSE voit Nancy se rapprocher au classement après sa victoire contre Laval (1-0), à la veille d’un rendez-vous important face au FC Nantes en Ligue 2.

L’ASSE est prévenue : la concurrence ne lâche rien. Alors que les Verts s’apprêtent à recevoir le FC Nantes ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, Nancy a réalisé une excellente opération en s’imposant face à Laval (1-0), lors de la 10e journée de Ligue 2.

Cette victoire permet à l’AS Nancy-Lorraine de s’installer provisoirement à la deuxième place du classement. Les Lorrains reviennent ainsi à trois points de l’ASSE, qui compte 22 points avant son match contre les Canaris.

Nancy, un nouveau dauphin qui confirme ses ambitions

Nancy poursuit son ascension et confirme qu’il faudra compter sur lui cette saison. En dominant Laval, le club lorrain a enchaîné un quatrième succès consécutif en championnat, une dynamique qui lui permet de s’installer parmi les principaux candidats aux premières places.

Pour les Stéphanois, cette performance constitue un rappel : malgré leur statut de leaders, ils devront continuer à engranger des points pour conserver leur avance. D’autant que Pau a également battu Grenoble (2-1), tandis qu’Annecy s’est imposé à Sochaux (3-1).

Une victoire pour garder ses distances

Les hommes d’Ian Cathro ont désormais les yeux tournés vers le FC Nantes. Le rendez-vous est fixé à samedi, à 20h45, dans un Geoffroy-Guichard qui attend une nouvelle prestation convaincante des Verts.

L’objectif sera donc simple pour l’ASSE : s’imposer pour conforter sa place de leader et tenir Nancy à distance. Après la victoire des Lorrains, les Stéphanois savent qu’un faux pas pourrait redonner confiance à leurs poursuivants dans la course à la montée.

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