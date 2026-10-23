Pronostic ASSE – FC Nantes (24/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la 10e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et le FC Nantes, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’AS Saint-Étienne et le FC Nantes s’affrontent ce samedi (20h45) au stade Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2. Si cette rencontre était attendue en début de saison comme un choc dans la course à la montée en Ligue 1, elle en a aujourd’hui beaucoup moins l’allure puisque les Canaris ne sont que 14es au classement après neuf journées et accusent déjà 14 points de retard sur les Verts, leaders incontestés de Ligue 2 depuis le début de la saison.

Ligue 2 – ASSE vs FC Nantes

Samedi 24 octobre 2026 · 20h45 · Stade Geoffroy-Guichard

ASSE : poursuivre sa marche en avant vers la Ligue 1

L’AS Saint-Étienne réalise un excellent début de saison 2026-2027. Après avoir échoué à retrouver l’élite lors de l’exercice précédent, les Verts semblent cette fois déterminés à ne pas laisser passer leur chance. Leaders du championnat après neuf journées, les hommes d’Ian Cathro se sont rapidement imposés comme les grands favoris à la montée en Ligue 1, grâce notamment à leur régularité et à leur efficacité offensive.

Avec sept victoires, un match nul et une seule défaite, les Stéphanois affichent un bilan particulièrement convaincant. Après avoir connu leur premier véritable coup d’arrêt avant la trêve internationale, ils ont parfaitement réagi en renouant avec la victoire contre Rodez (2-0), puis en s’imposant sur la pelouse du Red Star (0-1). Deux succès qui leur ont permis de conforter leur première place et de reprendre confiance avant la réception du FC Nantes.

L’une des principales forces de l’ASSE réside dans son potentiel offensif. Avec 22 buts inscrits en neuf rencontres, les Verts possèdent la meilleure attaque du championnat. Augustine Boakye, Irvin Cardona et Thierno Ballo, tous auteurs de cinq réalisations, incarnent cette réussite offensive. Capables de faire la différence dans différents registres, ils offrent à Ian Cathro de nombreuses solutions pour déstabiliser les défenses adverses.

À domicile, Saint-Étienne se montre également particulièrement performant. Avec quatre victoires en quatre rencontres à Geoffroy-Guichard, les Verts ont fait de leur stade une véritable forteresse. Portés par leur public, ils tenteront de poursuivre cette série face à une formation nantaise en grande difficulté depuis le début de la saison.

Le club du Forez devra néanmoins composer avec plusieurs absences importantes, notamment celles de Gautier Larsonneur, Chico Lamba et Tamar Svetlin. Malgré ces forfaits, la profondeur de l’effectif stéphanois et la confiance accumulée depuis le début de la saison devraient permettre aux hommes d’Ian Cathro d’aborder cette rencontre avec ambition.

FC Nantes : créer l’exploit pour relancer sa saison

De son côté, le FC Nantes connaît un début de saison particulièrement compliqué. Relégués en Ligue 2 à l’issue de l’exercice précédent, les Canaris espéraient rapidement retrouver les premiers rôles pour jouer la remontée immédiate. Mais après neuf journées, le constat est préoccupant : les Nantais occupent seulement la 14e place du classement, à 14 longueurs de leur adversaire du week-end.

Malgré le changement d’entraîneur et l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc à la place de Michel Der Zakarian, les résultats peinent à décoller. Si le FCN avait montré quelques signes encourageants après cette nomination, ses dernières prestations ont de nouveau mis en évidence les difficultés rencontrées par un groupe encore en quête de confiance et de stabilité.

Les Canaris restent notamment sur deux rencontres sans victoire à domicile. Après avoir été tenus en échec par le Stade de Reims (0-0), ils se sont inclinés contre Dunkerque (1-3), un revers particulièrement frustrant dans leur quête de remontée au classement. Les hommes de Grégory Poirier doivent désormais réagir pour éviter de se rapprocher dangereusement de la zone de relégation.

L’une des principales préoccupations nantaises concerne le manque de régularité. Capables de proposer des séquences intéressantes avec le ballon, les Jaune et Vert éprouvent encore des difficultés à maintenir leur niveau de jeu pendant 90 minutes. Leur manque d’efficacité offensive et certaines erreurs défensives leur coûtent régulièrement des points.

Le déplacement à Geoffroy-Guichard s’annonce donc particulièrement périlleux. Face à la meilleure attaque du championnat, les Nantais devront afficher une solidité défensive bien supérieure à celle montrée ces dernières semaines. Grégory Poirier devra également composer sans Alexis Mirbach et Tylel Tati, tandis que Mathieu Cafaro et Sékou Doucouré restent incertains.

Pour autant, cette affiche face au leader pourrait aussi représenter une occasion de créer un déclic. Sans la pression du statut de favori, le FC Nantes tentera de s’appuyer sur son organisation collective et sur les transitions rapides pour surprendre les Stéphanois.

Les confrontations entre les deux équipes

L’AS Saint-Étienne et le FC Nantes sont deux clubs historiques du football français, habitués à s’affronter au plus haut niveau. Avec dix titres de champion de France pour les Verts et huit pour les Canaris, cette rencontre oppose deux institutions du football hexagonal.

Leurs confrontations ont souvent donné lieu à des rencontres disputées, notamment à Geoffroy-Guichard, où l’ambiance constitue traditionnellement un atout pour les Stéphanois. Mais cette nouvelle opposition possède une saveur particulière puisque les deux formations se retrouvent désormais en Ligue 2, avec des trajectoires totalement opposées.

Alors que Saint-Étienne cherche à conforter sa place de leader, Nantes espère réaliser une performance de référence pour enfin lancer sa saison.

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Ndiaye – Pedro ou Ferreira, Le Cardinal, Naïr, Old – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum, Cardona, Ballo ou Davitashvili.

Absents : Larsonneur, Traoré, Eymard (blessés).

La compo probable du FC Nantes : Calgren – Sow, Perrin, Amian – Centonze ou F. Doucouré, Lepenant, Pierret ou Sissoko, Hachem – Younoussa, Robinet ou Ganago, Corredor.

Absents : Mirbach, Tati, S. Doucouré (blessés).

Incertain : Tabibou (malade).

Les joueurs à suivre

Irvin Cardona (ASSE) : l’attaquant stéphanois réalise un excellent début de saison avec cinq buts inscrits lors des neuf premières journées de Ligue 2. Devenu l’un des principaux atouts offensifs des Verts, l’ancien Brestois se distingue par sa mobilité, ses appels en profondeur et son efficacité devant le but. Capable de faire la différence aussi bien dans la surface que sur les côtés, il représente une menace permanente pour les défenses adverses. Face à une équipe nantaise en difficulté défensivement, Cardona pourrait une nouvelle fois jouer un rôle décisif et permettre à l’ASSE de poursuivre son sans-faute à domicile.

Killian Corredor (FC Nantes) : l’attaquant nantais sera l’un des joueurs à surveiller du côté des Canaris. Grâce à sa vitesse, sa qualité de déplacement et sa capacité à attaquer les espaces, il possède les qualités nécessaires pour mettre en difficulté la défense stéphanoise. Face à une ASSE qui devrait monopoliser le ballon et évoluer haut sur le terrain, Corredor pourrait notamment profiter des situations de contre-attaque pour faire parler ses qualités offensives. Dans une rencontre où les occasions nantaises pourraient se faire rares, son efficacité devant le but sera particulièrement importante.

Notre pronostic pour ASSE – FC Nantes

Sur le papier, cette confrontation entre l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes semble particulièrement déséquilibrée. Leaders de Ligue 2, les Verts possèdent de nombreuses certitudes collectives et affichent une efficacité offensive impressionnante depuis le début de la saison. Leur excellent bilan à domicile, avec quatre victoires en quatre rencontres, constitue également un argument supplémentaire en leur faveur.

En face, le FC Nantes traverse une période délicate et peine à trouver les solutions pour relancer sa saison. Quatorzièmes du classement, les Canaris accusent déjà un retard considérable sur les premières places et abordent ce déplacement avec une pression importante. Leur récente défaite face à Dunkerque (1-3) a notamment confirmé les fragilités défensives d’une équipe encore trop irrégulière.

Pour autant, les Nantais possèdent suffisamment de qualités individuelles pour inquiéter les Stéphanois. Face à un adversaire qui devrait prendre l’initiative du jeu, les hommes de Grégory Poirier pourraient notamment profiter des espaces laissés dans le dos de la défense des Verts pour se montrer dangereux en contre-attaque. Les absences de plusieurs joueurs importants du côté stéphanois pourraient également rééquilibrer les débats.

Les cotes de ASSE – FC Nantes

Pari Cote Victoire de l’ASSE 1,58 Match nul 3,55 Victoire du FC Nantes 3,95

Notre pronostic : match nul, côté à 3,55

Nous misons sur un partage des points entre l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes. Si les Verts partent logiquement favoris au regard de leur excellent début de saison et de leur invincibilité à Geoffroy-Guichard, les Canaris pourraient profiter de cette affiche prestigieuse pour afficher un visage bien plus séduisant que lors de leurs dernières sorties.

Nous imaginons une rencontre ouverte et spectaculaire, avec des occasions de part et d’autre. Portés par leur public, les Stéphanois devraient se montrer particulièrement entreprenants offensivement, mais leurs possibles fragilités défensives pourraient permettre aux Nantais de trouver des solutions. Un scénario qui pourrait déboucher sur un match nul riche en buts, sans véritable vainqueur.

Notre score : ASSE 2-2 FC Nantes.