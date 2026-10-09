Pronostic ASSE – Rodez (10/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la huitième journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Rodez, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Malgré deux matchs consécutifs sans victoire, avec une défaite contre Dunkerque (2-1), puis un match nul face au FC Metz (2-2) avant la trêve, l’AS Saint-Étienne reste solidement installée en tête de la Ligue 2 après un excellent début de saison. Les Verts tenteront de renouer avec la victoire ce samedi (20h) à Geoffroy-Guichard lors de la réception de Rodez, 14e du classement.

Ligue 2 – ASSE vs Rodez

Samedi 10 octobre 2026 · 20h · Stade Geoffroy-Guichard

ASSE : repartir de l’avant après deux matchs sans victoire

L’ASSE a rapidement pris les commandes du championnat grâce à un début de saison presque parfait. Les hommes d’Ian Cathro avaient remporté leurs cinq premières rencontres et semblaient lancés vers un véritable cavalier seul. Une série impressionnante qui leur a permis de prendre rapidement de l’avance sur plusieurs de leurs concurrents directs à la montée.

La dynamique s’est toutefois quelque peu essoufflée juste avant la trêve internationale. Les Verts ont d’abord concédé leur première défaite de la saison sur la pelouse de Dunkerque (2-1), avant d’être tenus en échec à Metz (2-2). Deux rencontres sans victoire qui n’ont pas remis en cause leur première place, mais qui ont montré que les Stéphanois n’étaient pas intouchables.

Saint-Étienne peut néanmoins s’appuyer sur une attaque particulièrement performante. Avec 19 buts inscrits en seulement sept journées, soit près de trois réalisations par rencontre en moyenne, les Verts possèdent la meilleure attaque de Ligue 2. Une puissance offensive qui leur a permis de remporter cinq matchs et qui devrait une nouvelle fois constituer leur principal atout face à Rodez.

La trêve internationale a également offert trois semaines de travail à Ian Cathro pour corriger les difficultés apparues lors des deux dernières journées. Devant leur public, les Stéphanois auront donc l’occasion idéale de relancer la machine et de conforter leur place de leader avant d’aborder la suite du championnat.

Rodez : les Ruthénois à la recherche de régularité

Rodez connaît un début de saison beaucoup plus compliqué. Après sept journées, le RAF occupe seulement la 14e place du classement avec sept points et reste donc à proximité de la zone rouge. Les Aveyronnais présentent un bilan de deux victoires, un match nul et quatre défaites.

Les hommes de Didier Santini ont notamment éprouvé des difficultés à trouver de la régularité. Capables de réaliser quelques bonnes performances, ils ont également laissé échapper de nombreux points depuis le début de la saison. Avec déjà quatre revers, Rodez devra rapidement parvenir à enchaîner pour prendre ses distances avec le bas du classement.

Le déplacement à Geoffroy-Guichard ne représente évidemment pas le rendez-vous le plus simple pour repartir de l’avant. Face à une ASSE particulièrement prolifique, les Ruthénois devraient être contraints de défendre pendant de longues séquences et tenter de profiter des transitions pour inquiéter une défense stéphanoise qui vient d’encaisser quatre buts lors de ses deux dernières sorties.

Rodez pourra justement s’appuyer sur ces récentes difficultés défensives des Verts pour croire en ses chances. Les Aveyronnais ont également régulièrement posé des problèmes à Saint-Étienne lors de leurs confrontations des dernières saisons et se déplaceront donc dans le Forez sans être totalement résignés.

Les confrontations entre les deux équipes

L’historique récent entre les deux formations appelle justement à une certaine prudence côté stéphanois. Depuis le retour de l’ASSE en Ligue 2, Rodez est régulièrement parvenu à accrocher les Verts, y compris à Geoffroy-Guichard.

Les confrontations ont souvent été serrées et les Ruthénois ont montré qu’ils savaient répondre à l’intensité stéphanoise. Rodez avait notamment éliminé l’ASSE en Coupe de France en novembre 2022 après un match nul (0-0) et une séance de tirs au but, avant de s’imposer quelques mois plus tard à Geoffroy-Guichard en championnat (2-0).

Les Verts ont néanmoins réussi à inverser progressivement la tendance. Ils avaient notamment dominé Rodez à domicile (2-0) en mai 2024 lors d’une rencontre importante dans la course à la montée, puis largement pris le dessus sur les Aveyronnais à Geoffroy-Guichard par la suite.

Saint-Étienne partira donc favori samedi, mais devra se méfier d’un adversaire qui lui a régulièrement posé des problèmes ces dernières années.

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Bernauer ou Old – Csongvai, Svetlin ou Bernauer – Boakye, Breum, Cardona, Ballo.

Absents : Jaber, Traoré (blessés, reprise).

Incertain : Le Cardinal, Eymard (blessés, reprise).

La compo probable de Rodez : Braat – Issanchou, Laurent, Magnin, Lipinski, Jean-Lambert – Pavlovic, Mendes, Cartillier – Nagera, Touho.

Les joueurs à suivre

Augustine Boakye (ASSE) : dans une attaque stéphanoise qui tourne à plein régime depuis le début de la saison, le Ghanéen fait partie des joueurs capables de faire basculer une rencontre à tout moment. Sa vitesse, sa qualité technique et sa faculté à provoquer dans les derniers mètres devraient être précieuses face à un bloc ruthénois qui pourrait évoluer assez bas. Dans une rencontre où les Verts devraient avoir la maîtrise du ballon, il pourrait bénéficier de nombreuses situations pour faire la différence.

Kenny Nagera (Rodez) : l’attaquant ruthénois pourrait être particulièrement précieux dans le scénario attendu de cette rencontre. Rodez devrait disposer de moins de possession et chercher à exploiter rapidement les espaces dans le dos de la défense stéphanoise. Par sa vitesse et ses appels en profondeur, Nagera possède justement les qualités nécessaires pour profiter des éventuels déséquilibres laissés par une ASSE qui devrait beaucoup se projeter.

Notre pronostic pour ASSE – Rodez

Malgré son petit coup d’arrêt avant la trêve internationale, l’ASSE dispose de nombreux arguments pour renouer avec la victoire. Les Verts restent leaders, ont remporté cinq de leurs sept premières rencontres et possèdent surtout la meilleure attaque de Ligue 2 avec 19 buts inscrits. À Geoffroy-Guichard et face au 14e du championnat, ils devraient rapidement chercher à imposer leur rythme.

Rodez peut néanmoins espérer profiter des quelques failles récemment apparues chez les Stéphanois. L’ASSE vient d’encaisser quatre buts en deux rencontres et n’a plus réalisé de clean sheet depuis plusieurs journées. Les Ruthénois pourraient donc avoir quelques opportunités, notamment en transition, mais il leur faudra également parvenir à contenir pendant 90 minutes l’une des attaques les plus prolifiques du championnat.

Les cotes de ASSE – Rodez

Pari Cote Victoire de l’ASSE 1,36 Match nul 4,50 Victoire de Rodez 6,10

Notre pronostic : victoire de l’ASSE, cotée à 1,36

Après deux matchs consécutifs sans victoire avant la trêve, nous voyons l’ASSE profiter de ces trois semaines de coupure et de son retour à Geoffroy-Guichard pour repartir de l’avant face à une équipe de Rodez en grande difficulté depuis plusieurs semaines, notamment depuis le départ d’Ibrahima Baldé.

Notre score : ASSE 3-1 Rodez.