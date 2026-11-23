Alors que le Stade Rennais continue de faire débat malgré des résultats encourageants, Mohamed Toubache-Ter a décidé de remettre les pendules à l’heure ! Sur X, l’insider a pris la défense de Franck Haise, tout en pointant un problème majeur qui pourrait coûter très cher aux Bretons cette saison : leur défense, l’une des pires de Ligue 1. Une sortie particulièrement musclée qui risque de faire réagir les supporters rennais !

Le Stade Rennais continue d’alimenter les discussions ! Malgré une situation sportive bien plus encourageante que la saison passée, le club breton ne semble toujours pas échapper aux critiques. Entre les interrogations sur la qualité du jeu proposé, les difficultés défensives et les débats autour de Franck Haise, l’agitation médiatique reste importante autour du Roazhon Park. Une situation qui commence sérieusement à agacer Mohamed Toubache-Ter.

Sur son compte X, l’insider a livré une analyse particulièrement tranchée de la situation rennaise. Et contrairement à certains observateurs, il estime que le Stade Rennais est loin d’être dans une situation aussi préoccupante qu’on pourrait le croire.

« Il y a de l’agitation médiatique autour du Stade Rennais et pourtant c’est le jour et la nuit avec la saison dernière », a-t-il lancé, avant de rappeler plusieurs éléments positifs. Rennes possède notamment la troisième meilleure attaque de Ligue 1 et ne pointe qu’à quatre longueurs du LOSC.

Toubache-Ter vole au secours de Franck Haise !

Pour Mohamed Toubache-Ter, les critiques visant Franck Haise sont donc largement excessives au regard de la situation actuelle. L’insider considère que le technicien français a réussi à installer une certaine stabilité au sein du vestiaire, un élément qui faisait cruellement défaut au club breton ces derniers mois.

« Aujourd’hui, Rennes a un coach solide qui a l’adhésion de son groupe », affirme-t-il.

Un soutien particulièrement appuyé, même si Toubache-Ter ne cherche pas à masquer les difficultés rencontrées sur le terrain. Il reconnaît ainsi que les prestations rennaises restent insuffisantes dans le contenu.

« Dans le jeu, Rennes est moyen : dire l’inverse serait faire preuve d’un manque d’objectivité criant. »

Mais c’est surtout l’attitude de certains observateurs qui semble l’agacer. Ceux qui encensaient Franck Haise il y a encore quelques semaines seraient désormais parmi les premiers à remettre en question son travail.

« J’entends ici ou là des critiques à l’endroit du coach, de sa com’… les mêmes qui léchaient les babines à outrance de ce coach. Comme quoi, ça va toujours où le vent mène… », déplore-t-il.

Avant de conclure par un avertissement particulièrement clair : « Faudrait arrêter cette manie de jouer avec le feu, de se créer des problèmes. »

Une défense catastrophique qui plombe les ambitions rennaises !

Mais si Mohamed Toubache-Ter défend Franck Haise, il n’épargne absolument pas l’arrière-garde rennaise. Et pour cause, les chiffres sont particulièrement inquiétants.

Avec la seizième défense de Ligue 1, le Stade Rennais affiche un bilan largement insuffisant pour une équipe qui nourrit des ambitions européennes. Une fragilité qui contraste fortement avec son efficacité offensive et qui pourrait rapidement devenir problématique dans la course aux premières places.

« Rennes a la 16e défense de Ligue 1, c’est une HONTE. Tu peux pas avoir de l’ambition avec une défense de la sorte. C’est le gros point noir de ce début de saison », dénonce l’insider.

Un constat difficile à ignorer. Car malgré les buts inscrits et la qualité de certains éléments offensifs, Rennes continue de concéder beaucoup trop de situations dangereuses. Une faiblesse qui empêche les Bretons de transformer leurs bonnes séquences en résultats réguliers.

Pour Franck Haise, le chantier prioritaire semble donc clairement identifié. Avant de songer à renforcer son attaque lors du mercato hivernal, le Stade Rennais devra surtout retrouver une véritable solidité défensive.

Le message de Mohamed Toubache-Ter est finalement limpide : inutile de provoquer une nouvelle crise autour de Franck Haise alors que Rennes possède encore de sérieux arguments pour réussir sa saison. En revanche, avec une défense aussi perméable, les ambitions européennes risquent rapidement de se transformer en désillusion !