Alors que le Stade Rennais surveillerait la situation de Pierre Sage, les supporters bretons ont rendu un premier verdict sur son éventuelle arrivée.

Libre depuis son limogeage de Crystal Palace la semaine dernière, Pierre Sage pourrait rapidement retrouver un banc en Ligue 1. Après avoir été évoqué pour un retour au RC Lens, qui a finalement préféré miser sur Didier Digard, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais serait également dans le viseur du Stade Rennais. Selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001, les dirigeants bretons auraient surveillé sa situation alors qu’il était encore en poste chez les Eagles. Une éventuelle arrivée du technicien français à Rennes semble en tout cas séduire une très large majorité des supporters.

Plus de 76 % des supporters rennais favorables à l’arrivée de Pierre Sage !

Et pour cause, les supporters du Stade Rennais ont massivement plébiscité Pierre Sage dans un sondage réalisé par nos soins sur X. À la question « Pierre Sage, vous prendriez au Stade Rennais en cas de départ de Franck Haise ? », 76,7 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 23,3 % de « non ». Un véritable plébiscite pour l’ancien entraîneur du RC Lens, qui recueille ainsi un peu moins de huit suffrages favorables sur dix parmi les participants.

Pierre Sage apparaît donc comme une option séduisante aux yeux des supporters rennais pour prendre les commandes du SRFC si un changement d’entraîneur devait intervenir dans les prochains mois. Son passage remarqué sur les bancs de l’OL et du RC Lens pourrait notamment jouer en sa faveur. Pour autant, une arrivée à Rennes ne serait pas à l’ordre du jour dans l’immédiat, puisque Franck Haise conserverait la confiance de ses dirigeants, notamment de la famille Pinault. Si la piste Pierre Sage pourrait être à surveiller en cas de départ de l’actuel entraîneur breton, aucun changement ne semble donc imminent sur le banc du Stade Rennais.