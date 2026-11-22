Après le match nul à Lorient, Franck Haise a fait le point sur la sortie de Valentin Rongier et identifié ce qui freine actuellement le Stade Rennais : un manque de spontanéité dans le jeu.

Le Stade Rennais n’a pas réussi à renouer avec la victoire sur la pelouse de Lorient. Au terme d’une rencontre disputée, les Rouge et Noir ont concédé le match nul. Un résultat que Franck Haise juge plutôt logique, même si l’entraîneur nourrit quelques regrets.

« Un regret, c’est de prendre un but en toute fin de première période. Sans que l’on soit exceptionnel, on l’avait au moins maîtrisée », a expliqué le technicien rennais. Selon lui, son équipe aurait mérité de rejoindre les vestiaires avec l’avantage au score. En seconde période, le penalty lorientais et une grosse occasion rennaise ont finalement équilibré les débats.

La présence de Rongier encore possible pour la Ligue Europa

La sortie de Valentin Rongier, touché musculairement à une cuisse à la 29e minute, a également été évoquée après la rencontre. Le milieu de terrain ressentait déjà une douleur lors du dernier entraînement et celle-ci ne s’est pas dissipée pendant le match.

Franck Haise a apporté quelques précisions sur la situation de son joueur : « On sait qu’il a un petit souci, quelque chose où il y a une tolérance à la douleur en fonction des gestes qu’il peut faire. »

Le staff connaît la nature du problème et va suivre son évolution dans les prochains jours. Une bonne nouvelle reste toutefois possible pour le Stade Rennais. « Aujourd’hui, la douleur est restée. On sait ce qu’il a, on va voir comment ça évolue. Il peut être très bien présent avec nous jeudi (face à Nimègue en Ligue Europa) », a indiqué l’entraîneur.

Le Stade Rennais réfléchit trop selon Haise

Mais au-delà des questions médicales, Franck Haise a surtout mis le doigt sur une difficulté qui touche actuellement son équipe : son manque de spontanéité. Pour le coach rennais, les joueurs ne manquent pas nécessairement de confiance, mais peinent à jouer suffisamment naturellement sous la pression.

« Je ne dirais pas un gros manque de confiance mais ce n’est pas tout à fait spontané », a-t-il reconnu. L’entraîneur estime que ses joueurs doivent parvenir à mieux associer le respect des consignes et la liberté individuelle. « Il y a des choses que chacun sait faire, un plan de jeu, des déplacements, et après il faut garder toute la place pour ce côté instinctif. »

Le message de Franck Haise est limpide : Rennes doit retrouver de la liberté dans son jeu. L’équipe doit gagner en justesse technique, améliorer ses relations dans les zones offensives et surtout arrêter de trop réfléchir au moment de faire la différence. Un chantier qui pourrait être déterminant pour relancer la dynamique des Rouge et Noir.