Alors que le Stade Rennais traverse une période de turbulences, le nom de Steve Mandanda circule avec insistance pour intégrer l’organigramme du club breton. Une piste qui commence à prendre de l’épaisseur, même si les contours du projet restent à définir.

Le Stade Rennais pourrait bientôt retrouver Steve Mandanda, mais pas sur le terrain. Comme déjà relayé sur notre site, le profil de l’ancien gardien de but figure parmi les pistes étudiées par les dirigeants rennais pour faire évoluer l’organisation du club.

Retraité depuis septembre 2025, après trois saisons passées sous les couleurs rouge et noir, l’ancien international français conserve un lien particulier avec la Bretagne. Attaché au club et à la région, il pourrait ainsi envisager un nouveau chapitre de sa carrière du côté de la Piverdière.

Mandanda dans l’organigramme, mais à quel poste ?

Pour l’heure, aucune fonction précise ne serait arrêtée. Mais RMC Sport a tout de même précisé que Steve Mandanda ne viendrait pas nécessairement pour remplacer un dirigeant en place, mais plutôt pour intégrer le club dans un rôle qui reste à définir.

L’ancien portier de l’Olympique de Marseille passe actuellement ses diplômes de dirigeant au CDES de Limoges. Une formation qui pourrait justement lui ouvrir de nouvelles perspectives dans le monde du football, cette fois en dehors des terrains.

Son expérience du haut niveau, sa connaissance du Stade Rennais et son attachement à la région constituent autant d’éléments susceptibles de séduire les décideurs bretons.

Le Stade Rennais prépare-t-il des changements ?

Cette piste intervient dans un contexte particulier. Huitième de Ligue 1, le Stade Rennais reste sur une série de résultats décevants qui a poussé Nicolas De Tavernost, président du conseil d’administration, à hausser le ton pendant la trêve internationale.

Le représentant de la famille Pinault a notamment rappelé que les résultats de l’équipe première n’étaient pas à la hauteur des ambitions de l’actionnaire. Un audit de l’organisation du club est également en cours, avec des conclusions attendues avant la fin de l’année.