Arnaud Pouille récemment convoqué à Paris par la direction du Stade Rennais, Franck Haise a pris une tout autre secousse venue de la capitale.

Le climat se tend au Stade Rennais. Alors qu’Arnaud Pouille a récemment été convoqué à Paris par la direction du club pour s’expliquer sur la situation sportive, Franck Haise n’échappe pas non plus aux critiques. L’entraîneur des Rouge et Noir vient même de recevoir une sérieuse mise en cause venue de la capitale.

Pouille sous pression, Haise également dans le viseur

Du côté de la direction rennaise, le message aurait été clair à l’attention de Pouille. Même si son poste ne serait pas directement menacé dans l’immédiat, les dirigeants lui auraient demandé de rectifier le tir avant la trêve hivernale. Mais le président rennais n’est pas le seul à devoir faire face aux remontrances. Franck Haise est lui aussi attendu au tournant, alors que les prestations de son équipe suscitent des interrogations. Le contenu proposé par le Stade Rennais ne convainc pas tout le monde, notamment après une série de rencontres jugées trop peu enthousiasmantes.

Sur les ondes de RMC Sport, à Paris, Adem Djouadi n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le travail de Franck Haise depuis son arrivée en Bretagne. L’observateur a notamment pointé du doigt le manque d’ambition offensive et le caractère trop prévisible du jeu rennais. Son constat est particulièrement sévère. « Rennes et Haise, je m’attendais à rien mais je suis quand même déçu. On reste sur trois matches ennuyants. Son jeu manque de nerf, pour la sieste, il n’y a aucun problème. Il ne pourra pas vivre sur sa belle saison 2022-2023 à Lens encore longtemps, a-t-il tonné. Il y a un manque d’ambitions pas possible et cela se ressent dans son équipe. C’est lisse, c’est plat. Que cette équipe ne soit même pas dans le Top 7 de L1 après 10 journées, c’est un scandale. »

Haise sous pression au Stade Rennais

Une sortie qui témoigne de l’impatience grandissante autour du projet du Stade Rennais. Le technicien breton est notamment renvoyé à ses performances passées avec le RC Lens, où il avait marqué les esprits lors de la saison 2022-2023. Pour Haise, l’enjeu est désormais de faire évoluer le visage de son équipe et de répondre aux attentes placées en lui.

Les critiques portent autant sur les résultats que sur le contenu des rencontres. Après les interrogations autour d’Arnaud Pouille, c’est donc l’entraîneur rennais qui se retrouve sous les projecteurs. La direction et les observateurs attendent des signes de progression avant la trêve hivernale. À Rennes, la pression monte et les prochaines sorties pourraient compter dans l’appréciation du travail du staff.