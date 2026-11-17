Dans le collimateur de ses dirigeants, Arnaud Pouille s’est vu proposer une voie très inattendue au Stade Rennais.

L’avenir d’Arnaud Pouille au Stade Rennais s’inscrit dans un contexte de plus en plus incertain. Déçue par les résultats de l’équipe cette saison, la direction du club breton envisage des changements en interne.

La direction du Stade Rennais prépare des changements en haut lieu

Nicolas De Tavernost l’a d’ailleurs clairement laissé entendre ce mardi dans les colonnes de Ouest-France, évoquant une possible réorganisation avant la fin de l’année civile. Dans ce climat tendu, le président exécutif du Stade Rennais se retrouve particulièrement exposé. Ces derniers jours, Romain Molina avait déjà évoqué la possibilité d’un départ de Pouille. Une hypothèse également évoquée par une source proche du club auprès de But!. Faut-il pour autant envisager une séparation immédiate ? Romain Salin, ancien gardien du Stade Rennais, a justement avancé une piste assez inattendue sur Ici Armorique.

Pour l’ancien portier du Stade Rennais, une solution intermédiaire pourrait permettre de conserver Arnaud Pouille tout en faisant évoluer son rôle et ses responsabilités. L’idée serait notamment de l’associer davantage aux performances économiques du club, avec une rémunération et un intéressement liés aux résultats financiers. Salin a ainsi développé sa proposition : « Pourquoi pas avoir demain un président, pour limiter ses frais, un petit peu actionnaire pour qu’on puisse le recadrer sur ses dépenses en fonction si le club gagne ou perd de l’argent en fin de saison ? Il faudrait qu’il soit intéressé sur les résultats, en plus et en moins. »

Une manière, selon lui, de responsabiliser davantage le dirigeant dans la gestion financière du Stade Rennais. L’ancien gardien a également pointé du doigt une forme de facilité dans la gestion des ressources du club : « Quand tu joues avec l’argent des autres, c’est toujours plus facile. »

Les Pinault également visés par les critiques

Dans son intervention, Romain Salin n’a pas non plus épargné l’environnement dirigeant du Stade Rennais. Tout en prenant soin de préciser le respect qu’il porte à la famille Pinault, propriétaire du club, il a estimé que certains pouvaient profiter de leur générosité. « Et avec tout le respect que j’ai pour les Pinault, j’ai l’impression que pas mal de gens profitent d’eux », a-t-il ajouté.

Cette sortie relance donc le débat sur la gouvernance du Stade Rennais et sur la place d’Arnaud Pouille dans le projet breton. Entre les critiques liées aux résultats sportifs, les interrogations sur les dépenses et les changements annoncés par Nicolas De Tavernost, le président rennais traverse une période délicate.

La proposition de Romain Salin reste une réflexion personnelle et non une décision de la direction. Mais elle pose une question centrale : Arnaud Pouille peut-il conserver sa place au Stade Rennais avec un rôle et des responsabilités profondément remaniés ?