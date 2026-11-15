ASSE Mercato : un indésirable du Stade Rennais relancé par les Verts en janvier ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Sur la corde raide dans les rangs du Stade Rennais, où Franck Haise lui accord une confiance limitée, Arnaud Nordin (28 ans) pourrait se refaire une santé à l’ASSE au mercato.

L’été dernier, le Stade Rennais a décidé de miser définitivement sur Arnaud Nordin après une première expérience plutôt convaincante sous la forme d’un prêt. Recruté en provenance de Mayence pour environ 2 millions d’euros, l’ancien Stéphanois s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le club breton. Mais les premiers mois de cette nouvelle aventure sont loin de répondre aux attentes.

L’ASSE, une destination idéale pour relancer Nordin ?

L’ailier de 28 ans peine à trouver sa place dans l’effectif rennais et ne bénéficie pas d’un temps de jeu conséquent. Franck Haise ne lui a accordé qu’une seule titularisation en Ligue 1 depuis le début de la saison. La situation est également compliquée sur la scène européenne, où Nordin ne semble pas davantage faire partie des premières options du technicien rennais. Dans ces conditions, un départ temporaire dès le mois de janvier pourrait être envisagé. Un prêt permettrait au joueur de retrouver du rythme et de la confiance, tout en conservant la possibilité de revenir à Rennes à l’issue de la saison.

Et si l’ASSE en profitait ? Selon Peuple Vert, l’hypothèse d’un retour d’Arnaud Nordin dans le Forez mérite d’être étudiée. L’idée a de quoi séduire. Formé à l’ASSE, l’attaquant connaît parfaitement l’environnement stéphanois. Il a disputé 148 rencontres sous le maillot vert avant de poursuivre sa carrière ailleurs. Son attachement au club et sa connaissance de la maison pourraient faciliter une éventuelle réadaptation. Pour les dirigeants stéphanois, un prêt représenterait également une solution intéressante. Sans avoir à investir immédiatement dans un transfert définitif, le club pourrait récupérer un joueur connaissant déjà les exigences du Chaudron et du championnat français.

Un départ du Stade Rennais possible dès janvier ?

Reste évidemment à savoir si les différentes parties seraient disposées à avancer dans ce dossier. Le Stade Rennais pourrait préférer conserver Nordin afin de maintenir de la profondeur dans son secteur offensif. Mais si Franck Haise confirme qu’il ne compte pas réellement sur lui, la perspective d’un prêt pourrait prendre de l’épaisseur.

Pour Arnaud Nordin, retrouver l’ASSE pourrait représenter une belle occasion de relancer une carrière au point mort. À 28 ans, l’ailier possède encore de belles années devant lui et connaît parfaitement le club qui l’a lancé au plus haut niveau. Du côté des supporters, l’idée d’un retour d’un ancien Vert pourrait également susciter de l’enthousiasme, Ian Cathro manquant du punch qui caractérise l’ancien Montpéllierain dans le domaine offensif. L’idée est sur la table.