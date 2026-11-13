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ASSE : Cathro annonce un nouveau coup dur et confirme qu’il va lancer plusieurs jeunes contre Rumilly ! 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Ian Cathro (ASSE)

Ian Cathro a tenu sa conférence de presse à deux jours du 7e tour de la Coupe de France entre l’ASSE et Rumilly (dimanche, 15h).

La trêve internationale tombe au mauvais moment pour l’ASSE. Alors que les Verts doivent préparer un déplacement piégeux en Coupe de France, plusieurs éléments manquent à l’appel.

Dhaoui touché à l’entraînement, un nouveau forfait à l’ASSE

Présent devant les médias à deux jours de la rencontre (15h), le technicien écossais de l’ASSE a expliqué les circonstances d’une nouvelle absence, celle de’Elyes Dhaoui. Le joueur a été victime d’un contact lors d’une séance d’entraînement.

« Hier, Dhaoui s’est blessé. Il a eu un contact à l’entraînement, une blessure superficielle, une plaie, rien de sérieux, pas de blessure musculaire, mais douloureuse qui va demander du temps. Sa blessure a quelques points de suture », a précisé Cathro.

Le coach stéphanois a également confirmé que Tamar Svetlin, Paul Eymard et Gautier Larsonneur ne seraient pas disponibles. Le cas d’Eymard est d’autant plus notable que le jeune milieu n’est toujours pas apte à reprendre. En le comptabilisant, le total grimpe à treize absents, selon le décompte communiqué autour du groupe.

La réserve de l’ASSE appelée à la rescousse

Avec autant de joueurs indisponibles, Ian Cathro n’aura guère le choix : il devra donner leur chance à plusieurs jeunes de l’ASSE. Il l’avait d’ailleurs annoncé dès le début de sa conférence de presse, en assumant cette nécessité.

« C’est un match officiel qu’on aborde avec la même exigence que les autres. On a envie de le gagner, de passer ce tour de coupe. Ça reste étrange de l’aborder pendant une trêve internationale, avec plusieurs joueurs qui nous manquent. (…) Mais plusieurs jeunes joueurs vont avoir une opportunité, on a besoin d’eux », a poursuivi le coach de l’ASSE.

L’entraîneur des Verts ne veut donc pas que les nombreuses absences servent d’excuse. L’objectif reste clair : décrocher la qualification. Mais cette rencontre pourrait aussi devenir une véritable occasion pour les joueurs de la réserve de se montrer au niveau supérieur.

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