ASSE : première bonne nouvelle avant la Coupe de France 

L’ASSE a enregistré un heureux présage avant son 7e tour de Coupe de France contre Rumilly-Valières (National 1) ce dimanche (15h).

L’ASSE peut-elle y voir un heureux présage ? Pour son entrée en lice en Coupe de France, ce dimanche 15 novembre à 15h, face au GFA Rumilly-Vallières, les hommes de Ian Cathro retrouveront Aurélien Petit au sifflet. Un arbitre que les supporters stéphanois connaissent déjà et qui a dirigé deux rencontres remportées par les Verts.

Aurélien Petit réussit bien à l’ASSE

Le premier souvenir remonte à novembre 2023. À l’occasion du 7e tour de la Coupe de France, les Stéphanois s’étaient imposés 3-0 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Maxence Rivera avait ouvert le score avant que Gaëtan Charbonnier ne signe un doublé. Aurélien Petit était déjà l’arbitre de cette rencontre. L’autre précédent est tout aussi marquant.

Le 4 février 2023, l’ASSE avait accueilli Annecy à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2. Les Verts s’étaient imposés 3-2 au terme d’une rencontre spectaculaire. Menés après un but de Vincent Pajot, les Stéphanois avaient réagi grâce à Ibrahima Wadji et Jean-Philippe Krasso. Mathieu Cafaro avait finalement offert la victoire aux siens à la 83e minute, avec une superbe réalisation. Aurélien Petit dirigeait déjà les débats ce jour-là.

Un premier test en Coupe de France pour Ian Cathro

Le bilan est donc parfait : deux matches arbitrés par Aurélien Petit, deux victoires pour l’ASSE. Un petit clin d’œil statistique avant un rendez-vous important.Cette fois, le contexte sera différent. Les Verts se déplaceront au Parc des Sports d’Annecy pour défier le GFA Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1. Ian Cathro lancera ainsi son équipe dans une compétition qui peut rapidement devenir un objectif important de la saison.

Sur le papier, l’ASSE partira avec le statut de favorite, mais elle devra se méfier d’un adversaire habitué aux surprises en Coupe de France. Le retour d’Aurélien Petit au sifflet constitue donc surtout un clin d’œil sympathique à l’histoire récente des Stéphanois. Reste maintenant à savoir si les Verts sauront prolonger cette série et transformer ce bon présage en nouvelle qualification.